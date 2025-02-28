Суд снял арест с предприятия на Полтавщине, которое работало на оборонную промышленность РФ

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) вносит ходатайство в орган досудебного расследования о повторном наложении ареста на активы ЧАО "Полтавский турбомеханический завод", чьи владельцы работают на военно-промышленном комплексе России.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, в конце 2024 года АРМА обратилась в Полтавскую ОВО относительно целесообразности срочного создания рабочей группы во избежание остановки производственного процесса предприятия, чтобы избежать негативного влияния на экономику Полтавщины и предотвратить увольнение работников.

Но Полтавская ОВА отказала в создании рабочей группы.

Поэтому АРМА создала рабочую группу самостоятельно, осуществила обзор актива, разработала критерии, определила оценщика, провела оценку и подготовила актив ко всем конкурсным процедурам.

Дума возмущается решением о снятии ареста с предприятия, ведь бенефициарами и директором завода были россияне, снабжавшие оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Глава АРМА отмечает, что до полномасштабного вторжения основными рынками сбыта ЧАО "Полтавский турбомеханический завод" были Россия и Беларусь, о чем есть все данные по судебному делу.

"Как можно снять аресты с активов, владельцами которых являются граждане российской федерации, где есть хотя бы судьба РФ? Вопрос риторический. История расставит все на свои места. Пока судебная система не заработает в едином фронте с правоохранительными и антикоррупционными органами – такие кейсы будут повторяться", – отмечает Дума.

Она добавила, что позиция АРМА остается неизменной.

"Вносим ходатайство о повторном наложении ареста. Активы, работающие на врага, должны находиться в управлении государства и работать на экономику Украины", — сообщила Дума.

О "Полтавском турбомеханическом заводе"

"Полтавский турбомеханический завод" является одним из основных производителей запасных частей для паровых турбин.

Основными видами деятельности общества есть производство продукции технического назначения: воздушные компрессоры и компрессорные станции и запасные части к энергооборудованию.

Основными потребителями продукции завода являются электростанции Украины, предприятия, где эксплуатируются паровые турбины, строительно-монтажные организации и другие.

Ранее следователи ГБР установили, что "Полтавским турбомеханическим заводом" фактически владеет семья бывшего народного депутата. Несмотря на агрессию России против Украины в 2022 году предприятие из-за серых схем поставило в РФ продукции на сумму более 160 млн грн. Часть имущества уже арестована. Позже ГБР задержали владельцев и топменеджмент концерна.