АРМА создает рабочую группу для управления Полтавским турбомеханическим заводом: зачем это нужно

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) создает рабочую группу с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, прокуратуры и депутатов местных советов для решения вопроса управления важным предприятием — ЧАО "Полтавский турбомеханический завод", а также недопущение остановки его работы .

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Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Рабочая группа создается на основании специального законодательства об АРМА.

Согласно сообщению, ранее Агентство уже обращалось к главе Полтавской областной военной администрации и органам местного самоуправления с инициативой создания рабочей группы, привлечения уполномоченного лица АРМА и местных депутатов.

Целью обращения было:

получение объективной информации;

разработка дорожной карты реагирования;

недопущение каких-либо негативных последствий на предприятии, работников, нарушение их трудовых прав, уплаты налогов, сохранение арестованного актива, что крайне важно для региона.

Впрочем, как отмечают в АРМА, Полтавская ОВА сообщила об отсутствии таких полномочий. Поэтому решением руководства АРМА рабочая группа будет создана под председательством Национального агентства.

"Таким образом АРМА будет принимать все необходимые меры по обеспечению сохранения производственной деятельности завода и трудового коллектива до момента избрания на конкурсной основе управителя", — говорится в сообщении Агентства.

О Полтавском турбомеханическом заводе

Полтавский турбомеханический завод является одним из основных производителей запасных частей для паровых турбин.

Основными видами деятельности завода есть производство продукции технического назначения: воздушных компрессоров, компрессорных станций и запасных частей к энергооборудованию.

Основными потребителями продукции завода являются электростанции Украины, предприятия, где эксплуатируются паровые турбины, строительно-монтажные организации и другие.

"Итак, бесперебойная работа предприятия сейчас крайне важна для страны", — отмечают в АРМА.

Ранее следователи ГБР установили, что Полтавским турбомеханическим заводом фактически владеет семья бывшего народного депутата. Несмотря на агрессию России против Украины в 2022 году предприятие через серые схемы поставило в РФ продукции на сумму более 160 млн грн. Часть имущества уже арестована. Позже ГБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна.