Полтавський ГЗК Жеваго планують націоналізувати

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції України готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Костянтина Жеваго, щодо якого РНБО нещодавно ввела санкції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років. Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під’їзних колій.

Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

У ДБР нагадують, що 20 вересня 2024 року слідчі направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства, що належить олігарху-втікачу, привласнив понад 370 млн грн.

У межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.

Справа Полтавського ГЗК

У вересні 2023 року голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить групі компаній Ferrexpo, бенефіціаром якої є депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Костянтин Жеваго, повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями.

Прокурори наголошували, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, і відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

Керівнику підприємства Віктору Лотоусу інкриміновано частину 2 статті 28 і частину 4 статті 240 (незаконне видобування корисних копалин організованою групою за попередньою змовою), частину 2 статті 28 і частину 2 статті 364-1 (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою).

Для надання своїм діям вигляду законності, Лотоус, його заступник та двоє начальників відділів, за версією слідства, вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин. Таким чином нібито було легалізовано незаконний видобуток понад 885 тисяч тонн щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 мільйона гривень.

За версією слідства, керівництво ПГЗК протягом 2019-2021 років налагодило схему заволодіння щебеневою сировиною, яку було продано підконтрольним компаніям на майже 80 мільйонів гривень.

В подальшому ж ці підприємства перепродали цю ж сировину, але в 10 разів дорожче. Сума оборудки становила понад 380 мільйонів гривень. У вересні 2024 року цю справу також було передано до суду.

Лотоуса заарештували з можливістю вийти під заставу в 1 мільярд гривень. Після того як 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 400 мільйонів гривень, Ferrexpo вирішила внести цю суму за нього.

Зазначимо, що наразі Костянтин Жеваго перебуває на території Французької Республіки. У 2021 році він був оголошений у міжнародний розшук.

Про Полтавський ГЗК

Полтавський ГЗК (ПГЗК) виробляє окатиші. Входить до групи Ferrexpo.

Має повний технологічний цикл – від видобутку сирої руди до виробництва залізорудних окатишів. Переробка руди, виробництво концентрату й окатишів здійснюється на переробному комплексі, що включає дробильну та збагачувальну фабрики, а також цех виробництва окатишів.

Добування руди здійснюється відкритим способом на Горішнєплавнинсько-Лавриківському родовищі (балансові запаси залізистих кварцитів – понад 1 млрд т). Згідно з міжнародною класифікацією JORC доведені й можливі запаси – 703 млн т.

Частину концентрату для виробництва окатишів підприємство купує у сторонніх компаній, оскільки збагачувальні потужності ПГЗК не дають змоги повністю задовольняти власні потреби в концентраті. Також ПГЗК за давальницькою схемою переробляє залізну руду, видобуту на Єристівському ГЗК (Ferrexpo).

Весь обсяг виробленої продукції відправляється на експорт.