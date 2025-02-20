Полтавский ГОК Жеваго планируют национализировать

Государственное бюро расследований совместно с Министерством юстиции Украины готовит обращение в Высший антикоррупционный суд с административным иском о национализации активов и корпоративных прав ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Константина Жеваго, в отношении которого СНБО недавно ввела санкции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что предлагается национализация 541 находящегося в собственности предприятия объекта недвижимого имущества, а также 172 земельных участков, которые находятся в досрочной аренде комбината на 49 лет. Кроме того, под процедуру могут попасть 2 тыс. 382 железнодорожных вагона и 53 тыс. 331 погонный метр подъездных путей.

Также предлагается суду рассмотреть передачу государству корпоративных прав в размере 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК".

В ГБР напоминают, что 20 сентября 2024 года следователи направили в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении семи должностных лиц и должностных лиц комбината. По данным следствия, менеджмент предприятия, принадлежащего беглому олигарху, присвоил более 370 млн грн.

В рамках досудебного расследования на это и другое имущество и корпоративные права компании был наложен арест.

Дело Полтавского ГОКа

В сентябре 2023 года председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего группе компаний Ferrexpo, бенефициаром которой является депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Константин Жеваго, сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями.

Прокуроры отмечали, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, и отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны храниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень разных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности.

Руководителю предприятия Виктору Лотоусу инкриминированы часть 2 статьи 28 и часть 4 статьи 240 (незаконная добыча полезных ископаемых организованной группой по предварительному сговору), часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 364-1 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Для придания своим действиям виду законности, Лотоус, его заместитель и два начальника отделов, по версии следствия, вносили в отчетную документацию ложные сведения о результатах переработки полезных ископаемых. Таким образом, якобы была легализована незаконная добыча более 885 тысяч тонн щебеночной продукции и пустой породы на общую сумму 33,5 миллиона гривен.

По версии следствия, руководство ПГОКа в течение 2019-2021 годов наладило схему завладения щебеночным сырьем, которая была продана подконтрольным компаниям почти на 80 миллионов гривен.

В дальнейшем эти предприятия перепродали это же сырье, но в 10 раз дороже. Сумма сделки составила более 380 миллионов гривен. В сентябре 2024 года это дело также было передано в суд.

Лотоус арестовали с возможностью выйти под залог в 1 миллиард гривен. После того, как 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 400 миллионов гривен, Ferrexpo решила внести эту сумму за него.

Отметим, что Константин Жеваго находится на территории Французской Республики. В 2021 году он был объявлен в международный розыск.

О Полтавском ГОКе

Полтавский ГОК (ПГОК) производит окатыши. Входит в группу Ferrexpo.

Имеет полный технологический цикл – от добычи сырой руды до производства железорудных окатышей. Переработка руды, производство концентрата и окатышей осуществляется на перерабатывающем комплексе, включающем дробительную и обогатительную фабрики, а также цех производства окатышей.

Добыча руды осуществляется открытым способом на Горишнеплавнинско-Лаврикивском месторождении (балансовые запасы железистых кварцитов – более 1 млрд т). Согласно международной классификации JORC доказаны и возможные запасы – 703 млн т.

Часть концентрата для производства окатышей предприятие покупает у сторонних компаний, поскольку обогатительные мощности ПГОКа не позволяют полностью удовлетворять собственные потребности в концентрате. Также ПГОК по давальческой схеме перерабатывает железную руду, добытую на Еристовском ГОКе (Ferrexpo).

Весь объем производимой продукции отправляется на экспорт.