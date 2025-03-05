АРМА не сможет управлять корпоративными правами Жеваго: в чем причина

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) не сможет управлять конфискованным у бизнесмена Константина Жеваго имуществом и корпоративными правами без изменений в законодательстве.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что по ходатайству Офиса генпрокурор передан в управление АРМА активы Жеваго, к которому применены санкции СНБО.

"Интересно, особенно в контексте передачи в управление того, чем управлять невозможно. Полтора года мы призываем разблокировать управление корпоративными правами. Одобрен ли хоть один внесенный законопроект? Нет!", — подчеркнула Дума.

По ее словам, сейчас АРМА получит решение об управлении 26 объектов недвижимости, 14 имущественных комплексов, оздоровительных комплексов, гостиниц, нежилых помещений и других корпоративных прав Жеваго.

Дума обратила внимание, что без внесения изменений в закон, без согласия собственника – выполнить решение суда и управлять корпоративными правами (и далеко не 100%) невозможно. Поэтому новости о передаче в АРМА остаются только новостями из-за отсутствующих взаимодействий и действующих норм закона.

В Верховной Раде зарегистрирован уже четвертый по счету законопроект №10069, который позволит АРМА управлять переданными в агентство санкционными активами путем реализации тех, которые уже в управлении в рамках уголовного производства.

"АРМА готова эффективно управлять такими активами, если парламент примет соответствующий законопроект. прошу также поддержать интересы государства и добросовестных приобретателей — граждан Украины и передать наконец-то законно приобретенное санкционное и арестованное имущество на торговых площадках Прозоро.Продажи", — подчеркнула Дума.

Отметим, Государственное бюро расследований совместно с Министерством юстиции Украины готовит обращение в Высший антикоррупционный суд с административным иском о национализации активов и корпоративных прав ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" компании Ferrexpo, акционером которой является Константин Жеваго.

Как отмечают в Ferrexpo, Жеваго владеет менее 50% акций этой компании, поэтому он не является мажоритарным владельцем. Другие акционеры Ferrexpo включают в себя известные инвестиционные фонды в Соединенных Штатах, Великобритании и Европе.