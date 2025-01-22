АРМА заключило договор на управление активами "Украинская ягода": средства пойдут в госбюджет

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило процесс отбора управляющего имущественным комплексом ООО "Украинская ягода". Победителем конкурса, проведённого на платформе Prozorro, стал Консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Согласно решению Лычаковского районного суда Львова, в управление АРМА переданы корпоративные права, производственное оборудование и недвижимость предприятия. Оценка стоимости актива, проведенная независимыми экспертами, составляет около 6,5 млн. гривен.

По словам Думы, на начальных этапах АРМА столкнулась с сопротивлением собственника арестованного имущества. Были зафиксированы факты нарушения судебного запрета на пользование активами, что стало основанием для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 382 УК (неисполнение судебного решения).

"Несмотря на предыдущие препятствия, нам удалось обеспечить законность и установить эффективное управление этим важным активом. Все средства от управления имуществом будут поступать напрямую в Государственный бюджет Украины", — сказал директор департамента управления активами Игорь Чулой.

Согласно сообщению, управляющий обязан осуществлять регулярные платежи в госбюджет; обеспечивать ежемесячный гарантийный платеж даже при отсутствии прибыли от управления активами.

АРМА провело публичный аукцион на платформе Prozorro для отбора управляющего торгово-развлекательного центра Gulliver в Киеве.