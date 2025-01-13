Филиал российского завода "Транспневматика" выставили на Prozorro: ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на платформу Prozorro производственный комплекс ООО "Укртранспневматика", расположенный в городе Лебедин Сумской области и ранее принадлежавший российскому АО "Транспневматика" для поиска управляющего.

Об этом сообщила глава Арма Елена Дума.

Актив арестован и передан в управление АРМА по решению Заречного районного суда города Сумы.

Что выставлено на отбор управляющего

Среди арестованных активов:

100% корпоративных прав ООО "Укртранспневматика" с уставным капиталом более 2,2 млн. грн.

Производственный комплекс общей площадью более 20 000 кв.м, включающий административный корпус, цеха, склады и вспомогательные постройки.

Два земельных участка общей площадью около 3,55 га в Лебедине.

Специальное оборудование и транспортные средства.

Аукцион запланирован на 24 января.

Правила для управляющего

Будущий управляющий обязан ежемесячно платить гарантированный платеж более 2 млн грн в Государственный бюджет Украины, даже при отсутствии доходов от управления активом.

Предложения могут предоставить все заинтересованные участники, включая иностранные компании, отвечающие квалификационным критериям.

Все средства, полученные от управления этим арестованным активом, будут направляться непосредственно в Государственный бюджет Украины.

Несколько дней назад АРМА определила управляющего для ТРЦ Gulliver. По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", предложившее самые выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.