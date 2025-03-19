Для Палацу "Жовтневий" у центрі Києва шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для Палацу "Жовтневий" у центрі Києва.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

"АРМА не може чекати, щоб такі активи як Палац "Жовтневий" простоювали. Ми зобов’язані забезпечити ефективне використання майна, що перебуває в управлінні Нацагентства. Тому, ми оголошуємо конкурс на пошук управителя, який не лише збереже цей об’єкт, а й забезпечить його ефективну експлуатацію в інтересах держави", - наголосила Дума.

За її словами, розпочато конкурсну процедуру для визначення управителя комплексу будівель Палацу "Жовтневий". Тендер оголошено на платформі Prozorro. Наразі триває подання тендерних пропозицій.

Згідно з тендерною документацією, сума щомісячних очікуваних доходів від управління повинна становити не менше 2 млн гривень. Дума підкреслила, що отримані доходи будуть спрямовуватись до державного бюджету України.

На аукціон виставлено комплекс нерухомості загальною площею 17 597,70 м². Палац "Жовтневий" є знаковою культурною локацією столиці, тому його ефективне управління передбачає забезпечення належного функціонування як сучасного концертного та культурного простору.

"Тож АРМА закликає всіх зацікавлених учасників подавати тендерні пропозиції відповідно до встановлених вимог. Управління Палацом "Жовтневий" – це не лише можливість комерційної діяльності, а й внесок у збереження та розвиток культури в Україні", - підсумувала Дума.

Зауважимо, Жовтневий палац (зараз – Міжнародний центр культури та мистецтв) — пам'ятка архітектури, спроєктована і побудована у 1842 відомим архітектором Вікентієм Беретті. Одна з найбільших у Києві театральних зал: вміщує понад дві тисячі глядачів.

Нагадаємо, нещодавно АРМА обрало управителя для ще одного знакового об’єкта столиці - Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності, 2.

За результатами тендеру на платформі Prozorro серед чотирьох учасників конкурсу перемогу виборов консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".