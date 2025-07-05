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Октябрьский Дворец перешел под контроль государства

арма
Октябрьский Дворец перешел под государственный контроль/ АРМА

Жовтневый Дворец впервые за время независимости Украины перешел под полный контроль государства. По результатам открытого конкурса на Prozorro избран новый управляющий – компания "Комбинат Плюс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АРМА Елены Думы.

Конкурс на право управления активом завершился на платформе Prozorro. "Комбинат Плюс" получил в управление имущественный комплекс площадью 17 500 м² и будет платить 99,9% от доходов в Государственный бюджет Украины, а также гарантированный ежемесячный платеж более 2 миллионов гривен.

Управляющий прошел все проверки правоохранительных органов относительно отсутствия связей с собственниками актива, являющимися фигурантами уголовных дел, и со страной-агрессором.

Ранее доходы от эксплуатации дворца поступали в теневой оборот, минуя государственный бюджет. Теперь ситуация кардинально меняется: прозрачность, ответственность и общественный контроль. По условиям договора "Комбинат Плюс" будет не только наполнять бюджет, но и обязан сохранять объект и повышать его экономическую и культурную ценность.

Напомним, 15 мая АРМА выставило Жовтневый Дворец на повторные торги.

Автор:
Татьяна Гойденко