Південна Корея інвестує $10 млн в інфраструктурні проєкти України

Республіка Корея оголосила про запуск нової чотирирічної програми економічного інноваційного партнерства з Україною (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) із загальним бюджетом 10 мільйонів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Ініціатива передбачає розвиток інфраструктурних проєктів, технічну допомогу та стратегічне консультування з метою посилення довгострокового економічного співробітництва між двома країнами.

Програму реалізовує Міністерство економіки та фінансів Республіки Корея у співпраці з українськими партнерами. Очікується, що в межах EIPP буде реалізовано до 25 ініціатив, що охоплюватимуть як публічний, так і приватний сектори.

Пріоритетні напрямки співпраці обговорили під час зустрічі Першого заступника міністра економіки України Олексія Соболєва з делегацією Корейської державної корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст (KIND).

"Сподіваємося на участь KIND в технічній підготовці проєктів, як ми робимо це в межах PPF та PPU зі Світовим Банком, ЄІБ та ЄБРР. Ще один перспективний напрямок — приватизація — консультаційна допомога та залучення інвесторів", — наголосив Соболєв.

Корейська корпорація KIND вже має досвід реалізації проєктів в Україні, зокрема створення транспортного генплану Київської області, планів з реконструкції аеропортів, оновлення залізничної інфраструктури.

Також розглядається можливість її участі у проєктуванні індустріальних парків та створенні механізмів страхування воєнних ризиків у співпраці з міжнародними агентствами, такими як MIGA та експортно-кредитні установи.

За підсумками переговорів сторони домовилися про підписання меморандуму про взаєморозуміння, який відкриє шлях до відбору та реалізації проєктів у рамках нової програми.

Нагадаємо, у травні Міністерство економіки та Асоціація “Українсько-Корейська Ділова рада” (УКДР) підписали меморандум, який сприятиме подальшій координації співпраці між Україною та Республікою Корея.