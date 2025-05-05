Україна та Південна Корея уклали меморандум для посилення економічної співпраці

Міністерство економіки та Асоціація “Українсько-Корейська Ділова рада” (УКДР) підписали меморандум, який сприятиме подальшій координації співпраці між Україною та Республікою Корея.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

У церемонії підписання взяли участь перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та Голова правління УКДР Роман Григоришин.

Про співпрацю

Меморандум сприяє економічному розвитку та зміцненню відносин між Україною та Республікою Корея, створюючи умови для залучення інвесторів і розвитку співпраці між бізнесами, урядами та науковими установами.

"Підписання меморандуму – важливий крок у формуванні довгострокової співпраці через УКДР, зокрема у залученні кредитних коштів корейського Фонду економічного розвитку для відновлення України. Це відкриває нові можливості для розширення співпраці", – зазначив Соболев.

Сторони домовилися про такі сфери співробітництва:

сприяння залученню інвестицій у ключові галузі економіки, зокрема промисловість, інфраструктуру, аграрний та енергетичний сектори;

підтримка корейських компаній у виході на ринок України і українських на ринок Республіки Корея;

впровадження інноваційних технологій у виробництво та управління;

розвиток спільних проєктів у стратегічно важливих галузях та сферах цифровізації, штучного інтелекту, зеленої енергетики;

підтримка збільшення обсягів двосторонньої торгівлі через полегшення доступу до ринків обох країн;

забезпечення логістичної підтримки та створення умов для експорту та імпорту товарів;

підтримка спільних дослідницьких проєктів і наукових конференцій;

підтримка спільних проєктів малого та середнього підприємництва з фокусом на інноваційні підходи та сталий розвиток;

організація бізнес-форумів і ділових зустрічей для розширення мережевих контактів.

Міністерство економіки разом з Українсько-Корейською Діловою радою найближчим часом складе перелік проєктів для реалізації в рамках співпраці з EDCF та в приватному секторі. Сторони домовилися спільно контролювати реалізацію ініціатив. Також планується створення дашборду з перспективними проєктами та розробка дорожньої карти для ключових напрямів співпраці.

Нагадаємо, південнокорейська корпорація Posco International має намір збудувати в Одесі теплоелектроцентраль потужністю 12 МВт, що використовуватиме паливо з відходів.