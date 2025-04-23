Південнокорейська компанія побудує в Україні ТЕЦ, яка працюватиме на паливі з відходів

Південнокорейська корпорація Posco International планує побудувати в Одесі теплоелектроцентраль потужністю 12 МВт, яка працюватиме на паливі з відходів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук провів робочу зустріч з представниками Агентства відновлення, компанії Posco International, Одеської міськради та Одеської ОВА щодо запуску проєкту будівництва теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в Одесі на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів).

"Зустріч є важливою подією, що має значний потенціал для формування сучасної моделі теплопостачання та енергетичної безпеки в одному з ключових міст нашої країни — Одесі. Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного, комплексного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів", - наголосив Ковальчук.

Він додав, що українська та корейська сторони вже розпочала підготовку Концептуального документа проєкту (PCP), що відповідно до процедур має бути офіційно переданий урядом України.

Одеською міською радою вже виділено земельну ділянку площею 4 гектари, визначено відповідальне комунальне підприємство, підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання з Міністерством розвитку громад та територій України.

Вартість проєкту - $106 млн

Повідомляється, що потужність нової ТЕЦ становитиме 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії. Загальна вартість проєкту оцінюється в 106 мільйонів доларів США (приблизно 3,9 млрд грн за поточним курсом), а термін окупності — 6,5 років.

Posco International має значний досвід у будівництві таких заводів – понад 30 по всьому світу. Особливу увагу привертає завод у Варшаві, побудований з урахуванням європейських норм та екологічних стандартів.

“Маємо тісні зв’язки з Україною та вже реалізовані проєкти в металургійному та агропромисловому секторах, зокрема на Миколаївщині, і сподіваємося на подальшу активну співпрацю”, – зазначив віцепрезидент Posco International Кім Йонг Хюн.

Нагадаємо, Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати на різних берегах столиці дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.