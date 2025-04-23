Южнокорейская компания построит в Украине ТЭЦ, которая будет работать на топливе из отходов

Южнокорейская корпорация Posco International планирует построить в Одессе теплоэлектроцентраль мощностью 12 МВт, которая будет работать на топливе из отходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук провел рабочую встречу с представителями Агентства восстановления, компании Posco International, Одесского горсовета и Одесского ОВА по запуску проекта строительства теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Одессе на RDF-топливо (Refuse-derived fuel) – производимое из топлива топливо.

"Встреча является важным событием, имеющим значительный потенциал для формирования современной модели теплоснабжения и энергетической безопасности в одном из ключевых городов нашей страны — Одессе. Проект строительства ТЭЦ на RDF-топливо является примером современного комплексного подхода к решению энергетических и экологических вызовов", — подчеркнул Ковальчук.

Он добавил, что украинская и корейская стороны уже приступили к подготовке Концептуального документа проекта (PCP), который в соответствии с процедурами должен быть официально передан правительством Украины.

Одесским городским советом уже выделен земельный участок площадью 4 гектара, определено ответственное коммунальное предприятие, подведены все необходимые инженерные сети, в частности газопровод, а также согласована схема теплоснабжения с Министерством развития общин и территорий Украины.

Стоимость проекта – $106 млн

Сообщается, что мощность новой ТЭЦ будет составлять 12 МВт электроэнергии и 40 МВт тепловой энергии. Общая стоимость проекта оценивается в 106 миллионов долларов США (около 3,9 млрд грн по текущему курсу), а срок окупаемости — 6,5 лет.

Posco International имеет большой опыт в строительстве таких заводов – более 30 по всему миру. Особое внимание привлекает завод в Варшаве, построенный на основе европейских норм и экологических стандартов.

"Имеем тесные связи с Украиной и уже реализованы проекты в металлургическом и агропромышленном секторах, в частности на Николаевщине, и надеемся на дальнейшее активное сотрудничество", – отметил вице-президент Posco International Ким Йонг Хюн.

Напомним, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить на разных берегах столицы две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.