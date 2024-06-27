В Одессе построят мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло

Депутаты Одесского горсовета согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" под реализацию проекта строительства мусоросжигательного завода, который будет производить электричество и тепло.

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Об этом сообщает пресс-служба Одесской городской государственной администрации.

Отмечается, что намерения строительства мусоросжигательного завода город зафиксировал еще в 2022 году, когда депутаты согласовали "Схему теплоснабжения города Одессы", а вчера закрепили в Стратегии развития города.

Также совместно с японскими партнерами ведется разработка плана по восстановлению Одессы, в который войдет и проект строительства мусоросжигательного завода.

Оформление земельной документации позволит приступить к разработке проекта по строительству.

"Мы долго к этому шли и вот сегодня имеем четкое понимание, где и как это должно быть. Весь этот пакет документов станет существенным аргументом для привлечения инвестиций", - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса готовится к строительству объектов собственной генерации

Муниципалитет Одессы совместно с правительством Японии и ПРООН реализует проект строительства объектов собственной генерации на базе газопоршневых машин общей мощностью около 30 МВт.

В настоящее время КП «Теплоснабжение города Одессы» уже производит оформление земельных участков общей площадью 3,3 га, где планируется строительство электростанций.

Международные партнеры предоставляют Одессе оборудование – когенерационные машины, которые должны быть поставлены в ноябре текущего года.

Все остальные расходы по землеустройству, установке и подключению оборудования, подводу сетей ложатся на город.

Часть из них – 30 млн грн – планирует профинансировать непосредственно коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» в рамках Инвестиционной программы.

«Перед нами стоит колоссальная задача по созданию собственной генерации внутри города для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. И мы уже двигаемся по этому пути», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить на разных берегах столицы две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.