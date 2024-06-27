В Одесі побудують сміттєспалювальний завод, який вироблятиме електрику і тепло

Депутати Одеської міськради погодили розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки площею 4 га комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" під реалізацію проєкту будівництва сміттєспалювального заводу, який вироблятиме електрику і тепло.

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Про це повідомляє пресслужба Одеської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наміри щодо будівництва сміттєспалювального заводу місто зафіксувало ще у 2022 році, коли депутати погодили "Схему теплопостачання міста Одеси", а вчора закріпили у Стратегії розвитку міста.

Також наразі спільно з японськими партнерами ведеться розробка плану з відновлення Одеси, до якого увійде й проєкт будівництва сміттєспалювального заводу.

Оформлення земельної документації дозволить розпочати розробку проєкту з будівництва.

"Ми довго до цього йшли й ось сьогодні маємо чітке розуміння де і як це має бути. Весь цей пакет документів стане суттєвим аргументом для залучення інвестицій", - наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

Одеса готується до будівництва об'єктів власної генерації

Муніципалітет Одеси спільно з Урядом Японії та ПРООН реалізує проєкт будівництва об'єктів власної генерації на базі газопоршневих машин загальною потужністю близько 30 МВт.

Наразі КП «Теплопостачання міста Одеси» вже проводить оформлення земельних ділянок загальною площею 3,3 га, де планується будівництво електростанцій.

Міжнародні партнери надають Одесі обладнання - когенераційні машини, мають бути поставлені у листопаді поточного року.

Всі інші витрати щодо землеустрою, встановлення й підключення обладнання, підведення мереж лягають на місто.

Частину з них – 30 млн грн – планує профінансувати безпосередньо комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» в рамках Інвестиційної програми.

«Перед нами стоїть колосальне завдання щодо створення власної генерації всередині міста для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. І ми вже рухаємося цим шляхом», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати на різних берегах столиці дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.