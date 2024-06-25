- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Використовуватимуть сміття замість палива: у Києві планують побудувати дві ТЕЦ
Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати на різних берегах столиці дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який у межах робочого візиту відвідав Львів та об’єкти будівництва механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу.
Київ перейматиме досвід Львова
Зазначається, що представники муніципалітету столиці оглянули сміттєвий полігон поблизу села Грибовичі, де здійснюється рекультивація. Ці проєкти у Львові фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку, тому вони є важливими в контексті міжнародної співпраці українських міст та впровадження європейських практик.
Під час візиту Пантелеєв зауважив, що кількість сміття в Україні не зменшується, і його правильна та безпечна утилізація потребує ефективних рішень. На його думку, важливо використовувати потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії. У цьому Київ планує перейняти досвід Львова.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Україна живе в умовах енергетичного дефіциту. Ворог системними ударами намагається знищити наявну енергосистему, позбавити нас електроенергії та газу. Тому ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію. На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі й використовуватимуть висококалорійні фракції відходів", - наголосив заступник голови КМДА.
Він додав, що для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття.
"Таку практику широко використовують у європейських містах і прагнемо застосовувати ми", - підкреслив Пантелеєв.
У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ
В кінці травня Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.
Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.
Міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.
Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.
Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.