В Україні триває розробка понад 30 проєктів по запуску вітрової генерації

В Україні загалом розбудовується понад 30 проєктів по запуску нової вітрової генерації, які наразі перебувають на різних стадіях готовності.

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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що це українські, турецькі кампанії та німецькі інвестори.

"Орієнтовні строки їхнього запуску (деяких з них — ред.), наскільки мені відомо, це — 2025 і 2027 рік», - підкреслив Некрасов.

Також він повідомив, що більша частина цих проєктів була запущена ще до початку війни.

"Але, незважаючи на те, що ми зараз у стані війни, з'являються і нові", - поінформував в.о. директора "ГарПок".

За його словами, за останні 2 роки в установку сонячних станцій для своїх потреб активно пішов бізнес.

"Українські компанії, з огляду на ситуацію у енергетиці, почали інвестувати у власні установки з відновлювальних джерел енергії. Наприклад, ми бачимо такі проєкти торговельних мереж – "Сільпо", "Епіцентр", "Новус" - які вже встановили сонячні панелі на дахах своїх супермаркетів тощо", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, як зараз Україну підтримують міжнародні партнери в ініціативах по забезпеченню інфраструктури для сонячної генерації, Некрасов запевнив, що партнери допомагають Україні постійно.

В Україні розвиватимуть нові потужності з ВДЕ

Нагадаємо, днями стало відомо, що енергетичний холдинг ДТЕК ВДЕ проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для підготовки до будівництва ДТЕК Полтавської ВЕС. Компанія отримала технічні умови на підключення 650 МВт потужностей до енергосистеми України і планує розпочати будівництво у 2027 році.

Також повідомлялося, що німецька компанія Notus Energy реалізує проєкт вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 300 МВт в Одеській області, з першою чергою потужністю 120 МВт.

Крім того, ЄБРР оголосив про створення спільного підприємства з німецькою компанією Goldbeck Solar Group для розбудови сонячних електростанцій в Україні.

А державний "Ощадбанк" домовився про участь у реалізації проєкту з компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі", що передбачає будівництво на заході України вітрових електростанцій (ВЕС) загальною потужністю 520 МВт.

Україна повинна пройти шлях "зеленої" трансформації для членства в ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС.

Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.

Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються "зеленої" трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,13 млрд.

За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.

Фото: ua.depositphotos.com