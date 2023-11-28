Чому відбудова України, вступ до ЄС та зелена енергетика дуже взаємопов'язані речі

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Сьогодні тема відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) привертає так багато уваги, що у когось може з'явитися спокуса назвати її переоціненою. Але чи помічали ви закономірність: чим більше розвинута країна економічно – тим активніше вона впроваджує ВДЕ? Причина проста – концепція зеленої енергетики працює вже зараз і виглядає ще перспективнішою з точки зору планування як близького, так і далекого майбутнього. То в чому ж полягає її секрет?

Прискорений перехід на ВДЕ: фактор війни

Війна дуже часто виступає акселератором змін, які за інших умов могли б розтягнутися на десятиліття. У цьому є частка похмурої іронії, проте факт залишається фактом: з початку повномасштабного вторгнення залежність Європи від поставок російського газу вдалося зменшити з 40% до 10%, і в тому числі це відбулося за рахунок зеленої енергетики. План Європейської комісії, представлений у травні 2022 року, безпосередньо поєднує стрімке зниження залежності від російського викопного палива і швидке просування «зеленого переходу». Тому диверсифікація постачання енергоносіїв як стратегічне підґрунтя діяльності стосується не лише виробників та трейдерів, а й джерел видобутку як таких, із акцентом на їх відновлюваних різновидах.

Також не потрібно забувати, що одним із головних факторів вибору джерела генерації електроенергії з ВДЕ є низькі капітальні витрати на будівництво та собівартість. Дійсно, у 2022 році частка вітрової та сонячної енергії вперше в історії перевищила газ як ресурс електрики в ЄС, а об'єм генерації сонячної енергії, до прикладу, зріс на 25%. Таким чином, Європа впевнено рухається у напрямку досягнення цільової мети 2030 року щодо збільшення ВДЕ до 45% – доволі очікувано рейтинг очолюють країни Скандинавії із показниками, що коливаються між 36% (Данія) та 55% (Швеція).

Українські реалії вносять поправки

Україна, і до повномасштабного вторгнення, згідно з національною економічною стратегією на період до 2030 року, затвердженої у 2021 році, мала скромніші цілі, а саме – 25% ВДЕ до 2030 року.

Незважаючи на досить хороші темпи розвитку цій сфери у довоєнні часи, наприклад, у 2019 році у рейтингу Climatescope від Bloomberg NEF ми увійшли в першу десятку країн світу за темпами розвитку відновлюваної енергетики, а у 2021 році – в ТОП-5 країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики, із початком повномасштабного вторгнення процеси в цій галузі загальмувалися чи навіть повернулися навспак.

Ситуація критична: за останні два роки втрачено чи зруйновано величезну кількість джерел традиційної генерації та магістральних і регіональних розподільчих мереж. Якщо ж говорити про ВДЕ, то з експлуатації довелося вивести близько 75% вітрових та 45-50% сонячних станцій – насамперед ті, що опинилася в окупованих південно-східних регіонах. Тому обставини складаються таким чином, що для України відбудова енергосистеми має бути тотожною її модернізації на засадах диверсифікованої зеленої енергетики – як у рамках вступу до ЄС, перед яким ми маємо зобов'язання в тому числі у цій сфері, так і задля нашої власної енергетичної безпеки та незалежності.

Крім того, перехід на ВДЕ покращить стан української екології, який через військові дії досяг критичної позначки. Ще рано підводити підсумки, проте лише за попередніми підрахунками за перший рік повномасштабної війни нашому довкіллю завдано збитків на 1,9 трильйона гривень. Таких цифр не було в жодній війні та жодному збройному конфлікті в світі.

ETG і зелена енергетика

Отже, інвестиції в розвиток ВДЕ як ніколи на часі, і саме вони виступають одним зі стратегічних напрямків роботи ETG. Попри те що ми, як і всі підприємства в галузі, функціонуємо в умовах суттєвих обмежень на ринку, можна з обережністю говорити про позитивний поступ у законодавчих змінах – відповідно, маємо на що спертися.

Зокрема наша компанія вбачає великий потенціал у такому явищі, як активний споживач. Йдеться про споживача, який не тільки використовує електроенергію, але і виробляє та накопичує її. Розвиток мережі автономних домогосподарств ідеально корелює із концепцією диверсифікації, що є критично важливою в умовах війни – адже децентралізація енергетичної системи стабілізує її та захищає від блекаутів. Окрім фактора безпеки від зовнішнього ворога, ці процеси допоможуть боротися і з внутрішніми проблемами – насамперед я маю на увазі монополізацію, що дамокловим мечем нависла над українською енергетикою.

Вже сьогодні по всій території України встановлено десятки тисяч приватних виробничих систем. Ми своєю чергою вважаємо, що майбутнє за тим, щоб обʼєднувати ці системи в єдині віртуальні обʼєкти генерації, і активно працюємо над заснуванням тематичних проєктів. Наразі триває процес запуску співпраці з великим українським бізнесом, що займається інсталяцією сонячних електростанцій та має значний портфель клієнтів. І вже в четвертому кварталі 2023 року ETG планує надати ринку перші можливості для обʼєднання таких продуцентів та споживачів – з цією метою ми впроваджуємо єдині енергетичні кооперативи для ефективного співробітництва, викупу електроенергії й компенсації вартості вироблених кіловатів.

Ми сміливо беремося за здійснення інноваційних задумів, тому що маємо вже чотирирічний плідний досвід із розвитку альтернативних джерел енергії. За цей час ETG допомогла клієнтам скоротити 330 тис. тонн викидів CO2 в атмосферу. Це відбулося в тому числі завдяки успішному функціонуванню сонячних електростанцій в місті Жовті Води Дніпропетровської області. Розширення мережі виробництва сонячної енергії – серед основних пріоритетів компанії, тому на лютий наступного року в місті Березань Київської області заплановано запуск декількох станцій загальною потужністю 7,3 МВт. Крім сонячної, наразі до нашого кола зацікавлень входить і енергія вітру.

Відбудова України, вступ до ЄС та зелена енергетика – взаємопов'язані теми, що не існують окремо одна від одної. Наша територія багата на численні ресурси відновлюваних джерел енергії, і основна мета полягає в тому, щоб грамотно відрегулювати взаємодію між державою, незалежними виробниками та трейдерами і закордонними партнерами. Потрібно розуміти, що ми беремо на себе зобов'язання із прийняття європейських стандартів не просто для галочки, а заради власного майбутнього – адже лише на засадах зеленої енергетики, що є складовою зеленої економіки, можливе повноцінне відновлення та розвиток нашої держави.

Фото: ua.depositphotos.com