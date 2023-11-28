Почему восстановление Украины, вступление в ЕС и зеленая энергетика очень взаимосвязаны

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Сегодня тема возобновляемых источников энергии (ВИЭ) привлекает так много внимания, что у кого-то может появиться соблазн назвать ее переоцененной. Но замечали ли вы закономерность: чем больше развита страна экономически – тем активнее она внедряет ВИЭ? Причина проста – концепция зеленой энергетики работает уже сейчас и выглядит еще более перспективной с точки зрения планирования как близкого, так и далекого будущего. Так в чем же состоит ее секрет?

Ускоренный переход на ВИЭ: фактор войны

Война очень часто выступает акселератором изменений, которые в других условиях могли бы растянуться на десятилетия. В этом есть доля мрачной иронии, однако факт остается фактом: с начала полномасштабного вторжения зависимость Европы от поставок российского газа удалось снизить с 40% до 10%, и в том числе это произошло за счет зеленой энергетики. План Европейской комиссии, представленный в мае 2022 года, напрямую объединяет стремительное снижение зависимости от российского ископаемого топлива и быстрое продвижение «зеленого перехода» . Поэтому диверсификация поставок энергоносителей как стратегическая основа деятельности касается не только производителей и трейдеров, но и источников добычи как таковых, с акцентом на их возобновляемых разновидностях.

Также не следует забывать, что одним из главных факторов выбора источника генерации электроэнергии из ВИЭ являются низкие капитальные затраты на строительство и себестоимость. Действительно, в 2022 году доля ветровой и солнечной энергии впервые в истории превысила газ как ресурс электричества в ЕС, а объем генерации солнечной энергии, например, вырос на 25% . Таким образом, Европа уверенно движется в направлении достижения целевой цели 2030 года по увеличению ВИЭ до 45% – довольно ожидаемо рейтинг возглавляют страны Скандинавии с колеблющимися показателями между 36% (Дания) и 55% (Швеция) .

Украинские реалии вносят поправки

Украина, и до полномасштабного вторжения, согласно национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной в 2021 году, имела более скромные цели, а именно – 25 % ВИЭ до 2030 года.

Несмотря на достаточно хорошие темпы развития этой сферы в довоенное время, например, в 2019 году в рейтинге Climatescope от Bloomberg NEF мы вошли в первую десятку стран мира по темпам развития возобновляемой энергетики, а в 2021 году – в ТОП-5 стран Европы по темпам развития солнечной энергетики, с началом полномасштабного вторжения процессы в этой области затормозились или даже вернулись в оборот.

Ситуация критическая: за последние два года потеряно или разрушено огромное количество источников традиционного поколения и магистральных и региональных распределительных сетей. Если же говорить о ВИЭ, то из эксплуатации пришлось вывести около 75% ветровых и 45-50% солнечных станций – прежде всего оказавшихся в оккупированных юго-восточных регионах. Поэтому обстоятельства складываются таким образом, что для Украины восстановление энергосистемы должно быть тождественно ее модернизации на основе диверсифицированной зеленой энергетики – как в рамках вступления в ЕС, перед которым мы имеем обязательства в том числе в этой сфере, так и для нашей собственной энергетической безопасности и независимости

Кроме того, переход на ВИЭ улучшит состояние украинской экологии, которое из-за военных действий достигло критической отметки. Еще рано подводить итоги, однако только по предварительным подсчетам за первый год полномасштабной войны нашей окружающей среде нанесен ущерб на 1,9 триллиона гривен . Таких цифр не было ни в одной войне, ни в одном вооруженном конфликте в мире.

ETG и зеленая энергетика

Следовательно, инвестиции в развитие ВИЭ как никогда актуальны, и именно они выступают одним из стратегических направлений работы ETG. Несмотря на то, что мы, как и все предприятия в отрасли, функционируем в условиях существенных ограничений на рынке, можно с осторожностью говорить о позитивном продвижении в законодательных изменениях – соответственно, имеем на что опереться.

В частности, наша компания видит большой потенциал в таком явлении, как активный потребитель. Речь идет о потребителе, который не только использует электроэнергию, но и производит и скапливает ее. Развитие сети автономных домохозяйств идеально коррелирует с концепцией диверсификации, которая критически важна в условиях войны – децентрализация энергетической системы стабилизирует ее и защищает от блекаутов. Кроме фактора безопасности от внешнего врага, эти процессы помогут бороться и с внутренними проблемами – в первую очередь я имею в виду монополизацию, нависшую дамокловым мечом над украинской энергетикой.

Уже сегодня на всей территории Украины установлены десятки тысяч частных производственных систем. Мы в свою очередь считаем, что будущее за тем, чтобы объединять эти системы в единые виртуальные объекты генерации, и активно работаем над созданием тематических проектов. Сейчас идет процесс запуска сотрудничества с крупным украинским бизнесом, который занимается инсталляцией солнечных электростанций и имеет значительный портфель клиентов. И уже в четвертом квартале 2023 г. ETG планирует предоставить рынку первые возможности для объединения таких продуцентов и потребителей – с этой целью мы внедряем единые энергетические кооперативы для эффективного сотрудничества, выкупа электроэнергии и компенсации стоимости произведенных киловатт.

Мы смело беремся за осуществление инновационных замыслов, потому что уже четырехлетний плодотворный опыт по развитию альтернативных источников энергии. За это время ETG помогла клиентам сократить 330 тысяч тонн выбросов CO2 в атмосферу. Это произошло, в том числе, благодаря успешному функционированию солнечных электростанций в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Расширение сети производства солнечной энергии среди основных приоритетов компании, поэтому на февраль следующего года в городе Березань Киевской области запланирован запуск нескольких станций общей мощностью 7,3 МВт. Кроме солнечной, в наш круг интересов входит и энергия ветра.

Восстановление Украины, вступление в ЕС и зеленая энергетика – взаимосвязанные темы, которые не существуют отдельно друг от друга. Наша территория богата многочисленными ресурсами возобновляемых источников энергии, и основная цель состоит в том, чтобы грамотно отрегулировать взаимодействие между государством, независимыми производителями и трейдерами и зарубежными партнерами. Нужно понимать, что мы берем на себя обязательства по принятию европейских стандартов не просто для галочки, а ради собственного будущего – ведь только на основе зеленой энергетики, составляющей зеленую экономику, возможно полноценное восстановление и развитие нашего государства.

Фото: ua.depositphotos.com