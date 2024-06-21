У ДТЕК розповіли, коли планують почати будівництво Полтавської ВЕС

Енергетичний холдинг ДТЕК ВДЕ проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для підготовки до будівництва ДТЕК Полтавської ВЕС. Компанія отримала технічні умови на підключення 650 МВт потужностей до енергосистеми України і планує розпочати будівництво у 2027 році.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК ВДЕ у Facebook.

Там зазначають, що наявність технічних умов є важливою передумовою для проєктування підстанції збору потужності майбутньої ВЕС. Плановий період початку будівництва – 2027 рік.

"Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг – швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки. Відповідно до цього ми й продовжуємо комплексно готуватися до реалізації проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт потужності", - заявив заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

У пресслужбі ДТЕК повідомили, що нещодавно на території Глобинської громади було змонтовано другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії. Разом із першою вони є найбільшими в Україні і мають висоту 160 метрів. Використання двох метеощогл пов’язано із необхідністю найточнішої оцінки ключових параметрів – напрямків вітрових потоків та сили вітру, оскільки вітропарк буде розміщуватись на дуже великій території.

Крім того, згідно з повідомленням, паралельно команда проводить орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів. Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС.

Також у компанії додали, що почали комунікацію із землекористувачами щодо відведення земельних ділянок для подальшого розміщення п’яти підстанцій 330кВ та вітротурбін.

Бізнес планує збудувати близько 1 ГВт генерації

За оцінкою НЕК "Укренерго", приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

"За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проекти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він додав, що говорили про конкретні проєкти Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, Епіцентр, ЕРУ та багато інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.

Важливо, що на заході були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, KfW, Європейський банк реконструкції та розвитку, IFC, DFC.

Нагадаємо, раніше Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Недощавно повідомлялося, що ЄБРР оголосив про створення спільного підприємства з німецькою компанією Goldbeck Solar Group для розбудови сонячних електростанцій в Україні.

Німецька компанія Notus Energy також працює над реалізацією проєкту вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 300 МВт в Одеській області, з першою чергою потужністю 120 МВт.

А у Закарпатській області зібралися розвивати геотермальну енергетику.

Фото: ua.depositphotos.com