Німецька компанія побудує вітрову електростанцію в Одеській області

Німецька компанія Notus Energy реалізує проєкту вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 300 МВт в Одеській області, з першою чергою потужністю 120 МВт, повідомив її комерційний директор Кнуд Ріссел.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії компанія продовжила працювати над проєктом, і зараз перша черга потужністю 120 МВт готова до спорудження. Notus Energy вже отримала усі необхідні дозволи, зокрема на землю, та домовилася про фінансування з банками.

"Після повномасштабного вторгнення ми з весни 2022 року продовжили працювати над цим проєктом на Одещині, і зараз ми в процесі, щоб побудувати ВЕС 300 МВт, перша черга якої 120 МВт скоро має з'явитися. У нас уже є всі дозволи, зокрема, пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану", - сказав він під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні.

За його припущеннями, першу чергу ВЕС не вдасться запустити найближчої зими, однак компанія робить усе для якнайшвидшого запуску. Водночас Ріссел відзначив певні проблеми з логістикою обладнання, які Notus вирішує.

При цьому Ріссел зазначив, що є деякі проблеми з логістикою обладнання, але Notus їх вирішує.

"У нас є короткострокові, середньострокові та довгострокові плани роботи в Україні", - запевнив комерційний директор.

Нагадаємо, у вересні 2023 року НЕК "Укренерго", Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Держагентство України з управління зоною відчуження та німецька компанія "Notus energy Invest Ukraine GmbH" підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку проєктів відновлюваної енергетики на території 30-кілометрової зони ЧАЕС.

Бізнес планує збудувати близько 1 ГВт генерації

За оцінкою НЕК "Укренерго", приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

"За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проекти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він додав, що говорили про конкретні проєкти Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, Епіцентр, ЕРУ та багато інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.

Важливо, що на заході були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, KfW, Європейський банк реконструкції та розвитку, IFC, DFC.

Нагадаємо, раніше Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.