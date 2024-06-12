Немецкая компания построит ветровую электростанцию в Одесской области

Немецкая компания Notus Energy реализует проект ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт в Одесской области, с первой очередью мощностью 120 МВт, сообщил ее коммерческий директор Кнуд Риссел.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, после полномасштабного вторжения России компания продолжила работу над проектом, и сейчас первая очередь мощностью 120 МВт готова к сооружению. Notus Energy уже получила все необходимые разрешения, включая землю, и договорилась о финансировании с банками.

"После полномасштабного вторжения мы с весны 2022 года продолжили работать над этим проектом в Одесской области, и сейчас мы в процессе, чтобы построить ВЭС 300 МВт, первая очередь которой 120 МВт скоро должна появиться. У нас уже есть все разрешения, в частности, "Банки нас поддерживают, хотя они тоже рискуют, поддерживая нас. Но мы все готовы работать даже в условиях военного положения", - сказал он во время тематической панельной дискуссии по энергетике на URC-24 в Берлине.

По его предположениям, в первую очередь ВЭС не удастся запустить в ближайшую зиму, однако компания делает все для скорейшего запуска. В то же время Риссел отметил определенные проблемы с логистикой оборудования, которые решает Notus.

При этом Рисел отметил, что есть некоторые проблемы с логистикой оборудования, но Notus их решает.

"У нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы работы в Украине", – заверил коммерческий директор.

Напомним, в сентябре 2023 года НЭК "Укрэнерго", Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения и немецкая компания "Notus energy Invest Ukraine GmbH" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития проектов возобновляемой энергетики на территории 30-километровой зоны. ЧАЭС.

Бизнес планирует построить около 1 ГВт поколения

По оценке НЭК "Укрэнерго", частные компании уже готовы реализовывать проекты строительства новых объектов генерации электроэнергии в Украине мощностью 1 ГВт.

"По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что говорили о конкретных проектах Житомира и Днепра, украинских компаниях, таких как ОККО, МХП, BGV, Эпицентр, ЭРУ и многие другие, а также международные компании, такие как Fenix RePower, Ingrid Capacity и Notus Energy.

Важно, что на мероприятии были абсолютно все главные финучреждения, которые смогут предоставить для нового украинского поколения необходимый объем финансирования: Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, KfW, Европейский банк реконструкции и развития, IFC, DFC.

Напомним, ранее Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме