В Украине продолжается разработка более 30 проектов по запуску ветровой генерации

В Украине в целом развивается более 30 проектов по запуску новой ветровой генерации, которые находятся на разных стадиях готовности.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов, передает "Укринформ".

Он отметил, что это украинские, турецкие кампании и немецкие инвесторы.

"Ориентировочные сроки их запуска (некоторых из них – ред.), насколько мне известно, это – 2025 и 2027 год», - подчеркнул Некрасов.

Также он сообщил, что большая часть этих проектов была запущена еще до начала войны.

"Но несмотря на то, что мы сейчас в состоянии войны, появляются и новые", - проинформировал и.о. директора "ГарПок".

По его словам, за последние два года в установку солнечных станций для своих нужд активно пошел бизнес.

"Украинские компании, учитывая ситуацию в энергетике, начали инвестировать в собственные установки из возобновляемых источников энергии. Например, мы видим такие проекты торговых сетей – "Сильпо", "Эпицентр", "Новус" – которые уже установили солнечные панели на крышах своих супермаркетов и тому подобное", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как сейчас Украина поддерживается международными партнерами в инициативах по обеспечению инфраструктуры для солнечной генерации, Некрасов заверил, что партнеры помогают Украине постоянно.

В Украине будут развивать новые мощности по ВИЭ

Напомним, на днях стало известно, что энергетический холдинг ДТЭК ВИЭ проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для подготовки к строительству ДТЭК Полтавской ВЭС. Компания получила технические условия на подключение 650 МВт мощностей к энергосистеме Украины и планирует начать строительство в 2027 году.

Также сообщалось, что немецкая компания Notus Energy реализует проект ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт в Одесской области, в первую очередь мощностью 120 МВт.

Кроме того, ЕБРР объявил о создании совместного предприятия с немецкой компанией Goldbeck Solar Group для строительства солнечных электростанций в Украине.

А государственный "Ощадбанк" договорился об участии в реализации проекта с компанией ООО "Френдли Виндтехнолоджи", предусматривающей строительство на западе Украины ветровых электростанций общей мощностью 520 МВт.

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС.

В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов.

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Так, по оценке экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить €4,13 млрд.

По оценке экспертов Украина вряд ли может рассчитывать на уступки в части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.

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