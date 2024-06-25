Будут использовать мусор вместо топлива: в Киеве планируют построить две ТЭЦ

Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить на разных берегах столицы две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, который в рамках рабочего визита посетил Львов и объекты строительства механико-биологического мусороперерабатывающего комплекса.

Киев будет перенимать опыт Львова

Представители муниципалитета столицы осмотрели мусорный полигон вблизи села Грибовичи, где осуществляется рекультивация. Эти проекты во Львове финансирует Европейский банк реконструкции и развития, поэтому они важны в контексте международного сотрудничества украинских городов и внедрения европейских практик.

Во время визита Пантелеев отметил, что количество мусора в Украине не уменьшается, и его правильная и безопасная утилизация нуждается в эффективных решениях. По его мнению, важно использовать потенциал бытовых отходов в качестве источника электрической энергии. В этом Киев планирует перенять опыт Львова.

"Украина живет в условиях энергетического дефицита. Враг системными ударами пытается уничтожить существующую энергосистему, лишить нас электроэнергии и газа. Поэтому мы должны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию. На это, собственно, направлена Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Среди других объектов она предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он добавил, что для больших городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы – дефицит энергии и проблему накопления мусора.

"Такая практика широко используется в европейских городах и стремимся применять мы", - подчеркнул Пантелеев.

В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ

В конце мая Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.

Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.

Мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, которые производят электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.