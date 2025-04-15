Південна Корея виділяє Україні $4,7 млн на запуск "Дія.Офіс" для держслужбовців

Південна Корея виділить $4,76 млн на підтримку цифрової трансформації українського уряду. Кошти спрямують на проєкт, який триватиме до 2027 року.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що відповідну угоду підписали 14 квітня в Києві представники Програми розвитку ООН (ПРООН) та Корейського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA).

Як зауважують в Мінцифри, мета трирічного проєкту – зробити роботу уряду ефективнішою, прозорішою та зручнішою для самих держслужбовців. Реалізовуватимуть ініціативу Мінцифра, ПРООН та Секретаріат Кабміну.

"Мета Мінцифри — максимально спрощувати взаємодію з державою як для громадян, так і для тих, хто надає ці сервіси. Ми вдячні Республіці Корея за підтримку важливої ініціативи, що допоможе зробити роботу державного сектору більш ефективною", - прокоментував очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Проєкт передбачає модернізацію цифрових інструментів для управління проєктами в міністерствах, а також створення електронних послуг для держслужбовців. Окрім того, кошти спрямують на навчання держслужбовців цифрових навичок, щоб вони могли ефективно користуватися новими системами, уточнили у відомстві.

"Одним з елементів проєкту стане впровадження спеціального сервісу Дія для держслужбовців — Дія.Офіс, який допоможе спростити адміністративні процеси та покращити взаємодію між установами", - підкреслили в Мінцифри.

Нагадаємо, уряд затвердив план дій з цифровізації державних послуг до 2026 року, згідно з яким ще більше послуг стане доступними онлайн через “Дію” та інші електронні сервіси. План включає цифровізацію понад 30 сфер.