Южная Корея выделяет Украине $4,7 миллиона на цифровизацию

Южная Корея выделит $4,76 млн. в поддержку цифровой трансформации украинского правительства. Средства будут направлены на проект, который продлится до 2027 года.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Соответствующее соглашение подписали 14 апреля в Киеве представители Программы развития ООН (ПРООН) и Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).

Как отмечают в Минцифре, цель трехлетнего проекта – сделать работу правительства более эффективной, прозрачной и удобной для самих госслужащих. Будут реализовывать инициативу Минцифра, ПРООН и Секретариат Кабмина.

"Цель Минцифры — максимально упрощать взаимодействие с государством как для граждан, так и для тех, кто предоставляет эти сервисы. Мы благодарны Республике Корея за поддержку важной инициативы, которая поможет сделать работу государственного сектора более эффективной", — прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров.

Проект предусматривает модернизацию цифровых инструментов управления проектами в министерствах, а также создание электронных услуг для госслужащих. Кроме того, средства будут направлены на обучение госслужащих цифровым навыкам, чтобы они могли эффективно пользоваться новыми системами, уточнили в ведомстве.

"Одним из элементов проекта станет внедрение специального сервиса Дія для госслужащих — Дія. Офис, который поможет упростить административные процессы и улучшить взаимодействие между учреждениями", — подчеркнули в Минцифре.

Напомним, правительство утвердило план действий по цифровизации государственных услуг до 2026 года, согласно которому еще больше услуг станет доступным онлайн через "Дію" и другие электронные сервисы. План включает в себя цифровизацию более 30 сфер.