Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

+0,11

EUR

47,31

+0,23

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

47,45

47,25

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества

сотрудничество
Украина и Республика Корея заключили меморандум.

Министерство экономики и Ассоциация "Украинско-Корейский Деловая рада" (УКДР) подписали меморандум, который будет способствовать дальнейшей координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В церемонии подписания приняли участие первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и глава правления УКДР Роман Григоришин.

О сотрудничестве

Меморандум способствует экономическому развитию и укреплению отношений между Украиной и Республикой Корея, создавая условия для привлечения инвесторов и развития сотрудничества между бизнесами, правительствами и научными учреждениями.

"Подписание меморандума – важный шаг в формировании долгосрочного сотрудничества через УКДР, в частности, в привлечении кредитных средств корейского Фонда экономического развития для восстановления Украины. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества", – отметил Соболев.

Стороны договорились о таких сферах сотрудничества:

  • содействие привлечению инвестиций в ключевые отрасли экономики, в частности, промышленность, инфраструктуру, аграрный и энергетический секторы;
  • поддержка корейских компаний в выходе на рынок Украины и украинских на рынок Республики Корея;
  • внедрение инновационных технологий в производство и управление;
  • развитие общих проектов в стратегически важных отраслях и сферах цифровизации, искусственного интеллекта, зеленой энергетики;
  • поддержка увеличения объемов двусторонней торговли посредством облегчения доступа к рынкам обеих стран;
  • обеспечение логистической поддержки и создание условий для экспорта и импорта товаров;
  • поддержка совместных исследовательских проектов и научных конференций;
  • поддержка совместных проектов малого и среднего предпринимательства с фокусом на инновационные подходы и устойчивое развитие;
  • организация бизнес-форумов и деловых встреч по расширению сетевых контактов.

Министерство экономики вместе с Украинско-Корейским Деловой Радой в ближайшее время составит перечень проектов для реализации в рамках сотрудничества с EDCF и в частном секторе. Стороны договорились совместно контролировать реализацию инициатив. Также планируется создание дашборда с перспективными проектами и разработка дорожной карты для ключевых направлений сотрудничества.

Напомним, южнокорейская корпорация Posco International намерена построить в Одессе теплоэлектроцентраль мощностью 12 МВт, которая будет использовать топливо из отходов.

Автор:
Ольга Опенько