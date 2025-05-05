Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества

Министерство экономики и Ассоциация "Украинско-Корейский Деловая рада" (УКДР) подписали меморандум, который будет способствовать дальнейшей координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В церемонии подписания приняли участие первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и глава правления УКДР Роман Григоришин.

О сотрудничестве

Меморандум способствует экономическому развитию и укреплению отношений между Украиной и Республикой Корея, создавая условия для привлечения инвесторов и развития сотрудничества между бизнесами, правительствами и научными учреждениями.

"Подписание меморандума – важный шаг в формировании долгосрочного сотрудничества через УКДР, в частности, в привлечении кредитных средств корейского Фонда экономического развития для восстановления Украины. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества", – отметил Соболев.

Стороны договорились о таких сферах сотрудничества:

содействие привлечению инвестиций в ключевые отрасли экономики, в частности, промышленность, инфраструктуру, аграрный и энергетический секторы;

поддержка корейских компаний в выходе на рынок Украины и украинских на рынок Республики Корея;

внедрение инновационных технологий в производство и управление;

развитие общих проектов в стратегически важных отраслях и сферах цифровизации, искусственного интеллекта, зеленой энергетики;

поддержка увеличения объемов двусторонней торговли посредством облегчения доступа к рынкам обеих стран;

обеспечение логистической поддержки и создание условий для экспорта и импорта товаров;

поддержка совместных исследовательских проектов и научных конференций;

поддержка совместных проектов малого и среднего предпринимательства с фокусом на инновационные подходы и устойчивое развитие;

организация бизнес-форумов и деловых встреч по расширению сетевых контактов.

Министерство экономики вместе с Украинско-Корейским Деловой Радой в ближайшее время составит перечень проектов для реализации в рамках сотрудничества с EDCF и в частном секторе. Стороны договорились совместно контролировать реализацию инициатив. Также планируется создание дашборда с перспективными проектами и разработка дорожной карты для ключевых направлений сотрудничества.

Напомним, южнокорейская корпорация Posco International намерена построить в Одессе теплоэлектроцентраль мощностью 12 МВт, которая будет использовать топливо из отходов.