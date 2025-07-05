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Южная Корея инвестирует $10 млн в инфраструктурные проекты Украины

инвестиции
Украина и Республика Корея запускают совместную программу экономического партнерства / Минэкономики

Республика Корея объявила о запуске новой четырехлетней программы экономического инновационного партнерства с Украиной (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) с общим бюджетом 10 миллионов долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Инициатива предусматривает развитие инфраструктурных проектов, техническую помощь и стратегическое консультирование в целях усиления долгосрочного экономического сотрудничества между двумя странами.

Программа реализуется Министерством экономики и финансов Республики Корея в сотрудничестве с украинскими партнерами. Ожидается, что в рамках EIPP будет реализовано до 25 инициатив, охватывающих как публичный, так и частный секторы.

Приоритетные направления сотрудничества обсудили на встрече Первого заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева с делегацией Корейской государственной корпорации зарубежной инфраструктуры и развития городов (KIND).

"Надеемся на участие KIND в технической подготовке проектов, как мы делаем это в рамках PPF и PPU со Всемирным Банком, ЕИБ и ЕБРР. Еще одно перспективное направление – приватизация – консультационная помощь и привлечение инвесторов", – подчеркнул Соболев.

Корейская корпорация KIND уже имеет опыт реализации проектов в Украине, в частности, создание транспортного генплана Киевской области, планов по реконструкции аэропортов, обновление железнодорожной инфраструктуры.

Также рассматривается возможность участия в проектировании индустриальных парков и создании механизмов страхования военных рисков в сотрудничестве с международными агентствами, такими как MIGA и экспортно-кредитные учреждения.

По итогам переговоров стороны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании, который откроет путь к отбору и реализации проектов в рамках новой программы.

Напомним, в мае Министерство экономики и Ассоциация "Украинско-Корейский Деловой совет" (УКДР) подписали меморандум, который будет способствовать дальнейшей координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.

Автор:
Татьяна Гойденко