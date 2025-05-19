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Украина будет строить дороги по корейской технологии: на какой трассе ее опробуют

Украина будет перенимать корейский опыт в строительстве дорог
Украина будет перенимать корейский опыт в строительстве дорог. Фото: facebook.com/agency.for.restoration

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с компанией SG – ведущим производителем асфальтобетона в Корее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госагентства восстановления.

Целью подписания документа является внедрение в Украине экологической технологии дорожного строительства EcoSteel Ascon, использующей шлак в качестве компонента асфальтового покрытия, повышая его долговечность.

Сотрудничество с южнокорейской компанией SG предусматривает обмен опытом, совместные проекты и использование новых технологий на украинских дорогах, в частности на трассе Р-55 (автомобильный путь территориального значения в Одесской и Николаевской области протяженностью 205,8 км, который начинается в Одессе и проходит через Доброслав, Веселиново, Вознесенск).

Фото 2 — Украина будет строить дороги по корейской технологии: на какой трассе ее опробуют
Фото: facebook.com/agency.for.restoration

"Еще в январе познакомились с представителями корейских компаний POSCO International и SG. С тех пор имели ряд встреч, планировали совместные проекты, в частности по построению ТЭЦ на RDF в украинских общинах вместе с POSCO. Теперь подписали Меморандум с SG. Будем перенимать 10-летний опыт Кореи — экологическую технологию" Сухомлин.

Что известно о корейской технологии

Корейская компания SG предложила и запатентовала в Украине новую технологию укладки асфальта.

В Республике Корея эта разработка удачно применяется уже 10 лет, за это время она показала свою эффективность. Она снижает уровень шума, уменьшает количество пыли на дорогах и минимизирует повреждение покрытия.

Кроме того, этот метод значительно экономичнее. Шлаки металлургических предприятий фактически могут заменить щебень, являющийся основным компонентом асфальтной смеси. По корейской технологии заменяют только верхний слой покрытия.

Автор:
Светлана Манько