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Украина получила новое высокотехнологичное оборудование для обследования мостов и дорог (ФОТО)

Япония передала Агентству восстановление новое высокотехнологичное оборудование для обследования мостов и дорог
Япония передала Агентству восстановление новое высокотехнологичное оборудование для обследования мостов и дорог. Фото: mindev.gov.ua

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) передало Государственному агентству восстановление новое высокотехнологичное оборудование для обследования мостов и дорог.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что оборудование получено в рамках "Проекта экстренного восстановления и реконструкции", реализуемого JICA.

Фото 2 — Украина получила новое высокотехнологичное оборудование для обследования мостов и дорог (ФОТО)
Фото: mindev.gov.ua

Какое оборудование передала Япония

В частности, Агентство восстановления получило:

  • высокоточное оборудование для обследования транспортной инфраструктуры, в первую очередь разрушенных мостов.
  • специализированные автомобили, которые будут использоваться для обследования автомобильных дорог государственного значения.
Фото 3 — Украина получила новое высокотехнологичное оборудование для обследования мостов и дорог (ФОТО)
Фото: mindev.gov.ua

"Оборудование, которое получило Агентство от наших японских партнеров, призвано повысить безопасность на дорогах и эффективность работы над проектами, в том числе теми, которые направлены на восстановление дорог. Ущерб, нанесенный российской агрессией украинскому транспортному сектору, на сегодняшний день огромный — более 77 миллиардов долларов, из которых почти 3 — отметила заместитель министра развития общин и территорий Марина Денисюк.

О сотрудничестве с JICA

С начала 2023 года Украина и Япония договорились о выделении в рамках проектов JICA более 700 миллионов долларов на нужды обновления.

Первое грантовое соглашение для программы экстренного восстановления между JICA и правительством Украины было подписано 9 марта 2023 года. С того момента было реализовано уже 3 фазы программы.

Грантовое соглашение для 4 фазы было подписано в начале апреля этого года. Им предусмотрено выделение 58 миллионов долларов на следующие сектора:

  • гуманитарное разминирование,
  • энергетика,
  • водоснабжение,
  • общественное здоровье и безопасность,
  • образование,
  • восстановление инфраструктуры в регионах.
Автор:
Светлана Манько