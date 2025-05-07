Україна отримала нове високотехнологічне обладнання для обстеження мостів та доріг (ФОТО)

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) передало Державному агентству відновлення нове високотехнологічне обладнання для обстеження мостів і доріг.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що обладнання отримане в рамках "Проєкту екстреного відновлення та реконструкції" , яку реалізує JICA.

Яке обладнання передала Японія

Зокрема, Агентство відновлення отримало:

високоточне обладнання для обстеження транспортної інфраструктури, у першу чергу – зруйнованих мостів.

спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватись для обстеження автомобільних доріг державного значення.

“Обладнання, яке отримало Агентство від наших японських партнерів, покликане підвищити безпеку на дорогах та ефективність роботи над проєктами, зокрема тими, які спрямовані на відновлення доріг. Збитки, завдані російською агресією українському транспортному сектору, на сьогодні є величезними – понад 77 мільярдів доларів, з яких майже 30 мільярди необхідно саме для відновлення доріг державного значення та мостів на них”, — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк.

Про співпрацю з JICA

З початку 2023 року Україна та Японія домовилися про виділення в рамках проєктів JICA понад 700 мільйонів доларів на потреби відновлення.

Найпершу грантову угоду для програми екстреного відновлення між JICA та урядом України було підписано 9 березня 2023 року. З того моменту було моменту було реалізовано вже 3 фази програми.

Грантову угоду для 4 фази було підписано на початку квітня цього року. Нею передбачено виділення 58 мільйонів доларів на наступні сектори: