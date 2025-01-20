Корейские компании внедряют новую технологию укладки асфальта в Украине: чем заменят щебень

Корейские компании предложили и запатентовали в Украине новую технологию укладки асфальта.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению.

Агентство восстановления провело переговоры о сотрудничестве с корейскими компаниями в сфере дорожного строительства. Обсуждалось внедрение новейшей технологии укладки асфальтного покрытия, являющейся новинкой для Украины.

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин встретился с представителями украинских офисов Posco International Corporation и SG.

Что известно о корейской технологии

Партнеры предложили внедрить корейскую технологию укладки асфальтного покрытия на украинских дорогах, при этом уже запатентовав ее формулу в Украине, подчеркнул Сухомлин.

В Республике Корея эта разработка удачно применяется уже 10 лет, за это время она показала свою эффективность. Она снижает уровень шума, уменьшает количество пыли на дорогах и минимизирует повреждение покрытия.

Кроме того, этот метод значительно экономичнее.

Шлаки металлургических предприятий фактически могут заменить щебень, являющийся основным компонентом асфальтной смеси. По корейской технологии заменяют только верхний слой покрытия.

О сотрудничестве

Компания SG сейчас находится на этапе проведения всех требуемых расчетов.

Следующим шагом станет сертификация формулы.

После завершения этих этапов весной планируется осуществить пробную укладку покрытия по корейской технологии на одной из украинских дорог на небольшом участке.