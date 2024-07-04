Компания "Ростдорстрой" покупает асфальтобетонный завод в Харькове

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании "Ростдорстрой" на приобретение харьковского асфальтобетонного завода – ООО "Паркинг+".

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Об этом идет речь на сайте АМКУ, сообщает Liga.net.

"Дано разрешение на приобретение ООО "Ростдорстрой" доли в уставном капитале ООО "Паркинг+", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении органа.

Что известно об ООО "Паркинг+"

ООО "Паркинг+" основано в Харькове в 2004 году. Завод специализируется на производстве асфальтобетонных смесей, битумной эмульсии, модифицированного битума, а также выполнении "под ключ" всех видов устройства дорожного покрытия.

По информации издания, предприятие имеет собственное производство асфальтобетонных смесей и бетона, выпускает одновременно 10 типов асфальтобетонных смесей общим объемом 320 тонн в час.

Склад производственных запасов позволяет одновременно хранить до 60 000 тонн щебеночных материалов и до 1400 тонн дорожного битума.

Контроль качества изготовленной продукции проводится как непосредственно самим оборудованием, так и сертифицированной лабораторией предприятия.

На счету фирмы – капитальный ремонт и реконструкция более 80 улиц, проспектов, площадей и переулков. В настоящее время предприятие также активно участвует в развитии инфраструктуры Харькова и области.

Что известно о "Ростдорстрой" (RDS)

Группа компаний RDS входит в пятерку дорожно-строительных компаний в Украине. С 2005 года выполняет работы по строительству автомобильных дорог, мостов, аэродромных комплексов, работает в 12 регионах.

Общее количество сотрудников – 2700 человек.

Добавим, что именно компания RDS проводила реконструкцию Дегтяровского путепровода в Киеве. Это путепровод у станции метро "Шулявская", на котором в сентябре во время монтажа упали балки. В конце декабря мост открыли для проезда автомобилей, а в мае завершили весь комплекс работ – в частности, открыли заезды и съезды с него.