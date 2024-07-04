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Компанія "Ростдорстрой" купує асфальтобетонний завод у Харкові
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Ростдорстрой" на придбання харківського асфальтобетонного заводу - ТОВ "Паркінг+".
Про це йдеться на сайті АМКУ, повідомляє Liga.net.
"Надано дозвіл на придбання ТОВ "Ростдорстрой" частки у статутному капіталі ТОВ "Паркінг+", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні органу.
Що відомо про ТОВ "Паркінг+"
ТОВ "Паркінг+" засновано в Харкові в 2004 році. Завод спеціалізується на виробництві асфальтобетонних сумішей, бітумної емульсії, модифікованого бітуму, а також виконанні "під ключ" всіх видів пристрою дорожнього покриття.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За інформацією видання, підприємство має власне виробництво асфальтобетонних сумішей і бетону, випускає одночасно 10 типів асфальтобетонних сумішей загальним обсягом 320 тонн на годину.
Склад виробничих запасів дозволяє одночасно зберігати до 60 000 тонн щебеневих матеріалів і до 1400 тонн бітуму дорожнього.
Контроль за якістю виготовленої продукції проводиться як безпосередньо самим обладнанням, так і сертифікованою лабораторією підприємства.
На рахунку фірми - капітальний ремонт та реконструкція понад 80 вулиць, проспектів, площ та провулків. Нині підприємство також бере активну учать у розбудові інфраструктури Харкова та області.
Що відомо про "Ростдорстрой" (RDS)
Група компаній RDS входить у п'ятірку дорожньо-будівельних компаній в Україні. З 2005 року виконує роботи з будівництва автомобільних доріг, мостів, аеродромних комплексів, працює у 12 регіонах.
Загальна кількість співробітників - 2700 осіб.
Додамо, що саме компанія RDS проводила реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу в Києві. Це шляхопровід біля станції метро "Шулявська", на якому у вересні під час монтажу впали балки. Наприкінці грудня міст відкрили для проїзду автомобілів, а в травні завершили весь комплекс робіт - зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього.