Великі міжнародні компанії готові інвестувати в будівельний сектор України до $500 млн

Низка великих міжнародних компаній оголосила про свої інвестиційні проєкти в Україні, які стосуються, зокрема, будівельної галузі.

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Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Хто є найбільшими інвесторами

Згідно з даними, зібраними KSE сумісно із ГО "Технології Прогресу", один з найбільших виробників будівельних матеріалів - група CRH, що володіє трьома цементними заводами в Україні під брендом CEMARK, за час повномасштабного вторгнення вже інвестувала 80 мільйонів доларів в Україну. У 2023 році компанія підписала мандатний лист з ЄБРР щодо спільного придбання активів італійської Buzzi в Україні. Угоду оцінюють в 100 мільйонів доларів. Наразі вона розглядається Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

Kingspan — ще одна ірландська компанія з виробництва будівельних матеріалів — має наміри інвестувати 300 млн доларів у проєкт "Сірша" (ірл. Свобода). Там розраховують, що до 2026 року на заході України запрацює виробничий кампус.

Інвестують у будівельну галузь і українські бізнеси. У 2022 році девелоперська компанія City One Development розпочала будівництво склозаводу у Київській області — єдине аналогічне підприємство в Україні було зруйноване у 2014 році. Задекларована вартість проєкту складає 100 мільйонів євро, а на зведення має піти декілька років. Згодом компанія оголосила про намір побудувати ще один аналогічний завод до 2025 року.

Вартість відбудови в Україні становить 486 мільярдів доларів

​​За даними Світового банку загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів. Тоді як за словами голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, для відновлення частини інфраструктури, яка згадується у звітах Світового банку, потрібно близько 65 мільярдів доларів лише на будівельні матеріали.

Водночас абсолютна більшість необхідних будматеріалів можуть бути виготовлені в Україні: це обійдеться країні дешевше, ніж імпорт, створить додаткові робочі місця та збільшить податки до держбюджету. Питома вага вітчизняних будматеріалів у загальному їх споживанні в Україні перевищує 90% і цей показник може бути щонайменше збережений при зростанні потреби в будматеріалах. Серед найбільш важливих матеріалів для відбудови — цемент, бетон, металоконструкції, цегла, скло, теплоізоляційні матеріали тощо.

За словами директора з інноваційних рішень KSE Institute Максима Нефьодова, поточні інвестиції надважливі, але для відновлення інфраструктури та економіки України необхідні додаткові мільярди.

"Слід зазначити, що інвестиції, зокрема, сприятимуть розвитку внутрішніх виробничих потужностей, створюючи нові робочі місця і підтримуючи економіку", - додав він.

Також у KSE зазначають, що для того, щоб підготувати вітчизняні потужності до необхідних для відбудови обсягів виробництва, знадобиться час і чималі інвестиції. Наприклад, щоб покрити потреби у цементі, необхідне будівництво клінкерних печей, що може зайняти близько 2-3 років.

Нагадаємо, Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року по всій країні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з масштабами відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу – цементу – під час відбудови. Об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України. Детальніше про те, яка ситуація з виробництвом цементу в Україні читайте в статті Delo.ua – "Ключ до відбудови. Чи вистачить цементу для повоєнного відновлення країни".

Фото: ua.depositphotos.com