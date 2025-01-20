Корейські компанії впроваджують нову технологію укладання асфальту в Україні: чим замінять щебінь

Корейські компанії запропонували та запатентували в Україні нову технологію укладання асфальту.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення.

Агентство відновлення провело переговори щодо співпраці з корейськими компаніями у сфері дорожнього будівництва. Обговорювалася впровадження новітньої технології укладання асфальтного покриття, яка є новинкою для України.

Очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин зустрівся з представниками українських офісів Posco International Corporation та компанії SG.

Що відомо про корейську технологію

Зазначається, що партнери запропонували впровадити корейську технологію укладання асфальтного покриття на українських дорогах, при цьому вже запатентувавши її формулу в Україні, підкреслив Сухомлин.

У Республіці Корея ця технологія успішно застосовується вже 10 років, за цей час вона показала свою ефективність. Вона знижує рівень шуму, зменшує кількість пилу на дорогах та мінімізує пошкодження покриття.

Окрім того, цей метод є значно більш економічним.

Шлаки металургійних підприємств фактично можуть замінити щебінь, який є основним компонентом асфальтної суміші. За корейською технологією, замінюють лише верхній шар покриття.

Про співробітництво

Компанія SG зараз знаходиться на етапі проведення всіх необхідних розрахунків.

Наступним кроком буде сертифікація формули.

Після завершення цих етапів, навесні планується здійснити пробне укладання покриття за корейською технологією на одній з українських доріг на невеликій ділянці.

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" розпочинає капітальний ремонт автотраси М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Компанія планує влаштувати систему водовідведення, тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани, зупинки громадського транспорту, освітлення, світлофори, бар’єрне огородження та розмітку.