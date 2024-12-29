Доплата вчителям, автобуси, розвиток НУШ – уряд затвердив бюджет на освіту

З початку 2024 року всі українські вчителі почнуть отримувати додаткову щомісячну виплату. Уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку освітньої галузі та забезпечення соціальних потреб учнів і вчителів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

Для реалізації програми "Вчительська доплата" було розподілено 4,6 мільярда гривень на перше півріччя 2024 року. З січня кожен вчитель отримуватиме додатково 1300 гривень на місяць, що після оподаткування становитиме 1000 гривень.

А з 1 вересня ця виплата збільшиться до 2600 гривень на місяць, що дасть 2000 гривень "на руки".

На що ще виділять кошти

Крім цього, уряд ухвалив рішення про виділення 1,6 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю шкільних автобусів у 2025 році. У 2024 році для цієї мети було виділено 1,2 мільярда гривень, завдяки чому понад 400 автобусів вже передано закладам освіти.

Шмигаль наголосив, що ці заходи спрямовані на забезпечення рівних освітніх можливостей для дітей у різних регіонах України, а також на підтримку українських виробників.

Уряд також виділив 2,8 мільярда гривень на програму безкоштовного гарячого харчування для учнів молодших класів. У рамках цієї ініціативи понад 1 мільйон дітей отримуватимуть безоплатні гарячі сніданки чи обіди.

Повідомляється, що Кабмін також видів 150 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів у рамках програми "Нова українська школа", яка продовжуватиметься наступного року.

Окрім цього, Міністерство освіти і науки має підготувати порядок надання субвенцій у 2025 році для реалізації інших освітніх проектів, зокрема будівництва укриттів, модернізації харчоблоків і облаштування класів предмета "Захист України".

Крім того, ухвалено ще одне важливе рішення: розподілено 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

"Ми хочемо зробити освіту в Україні максимально інклюзивною. Кожна дитина повинна мати право та можливість навчатися і розвиватися в школі", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів переніс реалізацію постанови № 822, якою передбачено збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів до скасування воєнного стану.