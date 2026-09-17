Не 16 или 17: какой iPhone лучше всего продается в Украине

Данные со вторичного рынка свидетельствуют о том, что среди моделей iPhone больше всего обращений к продавцам собирают модели 2019-2022 годов.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные OLX за август 2026 года.

На что наибольший спрос

Можно предположить, что больше всего интереса от потенциальных покупателей должна вызвать линейка 16 или 17 iPhone — из-за своей новизны, меньшего износа и наличия последних технологий. В то же время аналитики OLX указывают, что больше всего обращений к продавцам собирают модели 2019 – 2022 годов – iPhone 11 – 14. Они получают в среднем 7,52 обращения на одно объявление , тогда как смартфоны 2023 – 2025 годов – только 5,97 .

Еще более показательным является соотношение предложения и спроса. Старшие поколения айфонов (2019 – 2022 годов) формируют более половины всех объявлений этой линейки смартфонов на платформе, еще и собирают 62,8% всех обращений от посетителей. То есть спрос на них не просто выше среднего — он выше предложения , которое есть на OLX.

Данные по моделям

В троицу лидеров по количеству обращений входят iPhone 14 Pro, iPhone 11 и iPhone 13 Pro (8,98, 8,73 и 8,46 обращений на одно объявление соответственно). За ними следуют iPhone 13 и iPhone 12.

В целом рейтинг лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:

iPhone 14 Pro . iPhone 11 . iPhone 13 Pro . iPhone 13. iPhone 12 . iPhone 14 . iPhone 15 Pro . iPhone 11 Pro . iPhone 15 Pro Max . iPhone 14 Pro Max

Примечательно, что среди лидеров нет ни одной модели из поколения 16 или 17 — то есть новейших. На них интерес людей, очевидно, меньше.

За сколько в среднем продают iPhone

Те же данные OLX за август 2026 демонстрируют следующую медианную цену:

Линейка iPhone 11 - 6 081 грн

Линейка iPhone 12 - 8 990 грн

Линейка iPhone 13 - 13 652 грн

Линейка iPhone 14 - 19 546 грн

Дальше разрыв в цене более ощутим:

Линейка iPhone 15 - 26 800 грн

Линейка iPhone 16 - 35 782 грн

Линейка iPhone 17 - 49 559 грн

Напомним, 9 сентября Appleпредставила новые iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max. Устройства получили 48-мегапиксельную основную камеру с изменяющейся диафрагмой, новый чип A20 Pro, улучшенную систему охлаждения, увеличенную автономность и поддержку Siri AI.

Также Apple представила первый в своей истории складной смартфон iPhone Ultra .

В Украине старт продаж новинок намечен на 25 сентября.