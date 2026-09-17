Не 16 або 17: який iPhone найкраще продається в Україні

Дані з вторинного ринку свідчать про те, що серед моделей iPhone найбільше звернень до продавців збирають моделі 2019–2022 років.

Як пише Dilo, про це свідчать дані OLX за серпень 2026 року.

На що найбільший попит

Можна припустити, що найбільше інтересу від потенційних покупців мала б викликати лінійка 16 або 17 iPhone — через свою новизну, меншу зношеність та наявність останніх технологій. Натомість аналітики OLX вказують, що найбільше звернень до продавців збирають моделі 2019–2022 років — iPhone 11–14. Вони отримують у середньому 7,52 звернення на одне оголошення, тоді як смартфони 2023– 2025 років — лише 5,97.

Ще показовішим є співвідношення пропозиції та попиту. Старші покоління айфонів (2019–2022 років) формують більш ніж половину від усіх оголошень цієї лінійки смартфонів на платформі, ще й збирають 62,8% усіх звернень від відвідувачів. Тобто попит на них не просто вищий за середній — він вищий за пропозицію, яка наявна на OLX.

Дані по моделях

У трійцю лідерів за кількістю звернень входять iPhone 14 Pro, iPhone 11 та iPhone 13 Pro (8,98, 8,73 та 8,46 звернень на одне оголошення відповідно). За ними йдуть iPhone 13 та iPhone 12.

Загалом рейтинг лідерів за кількістю звернень має наступний вигляд:

iPhone 14 Pro . iPhone 11 . iPhone 13 Pro . iPhone 13. iPhone 12 . iPhone 14 . iPhone 15 Pro . iPhone 11 Pro . iPhone 15 Pro Max . iPhone 14 Pro Max

Показово, що серед лідерів немає жодної моделі з покоління 16 або 17 — тобто найновіших. На них інтерес людей, вочевидь, менший.

За скільки в середньому продають iPhone

Ті ж дані OLX за серпень 2026 року демонструють наступну медіанну ціну:

Лінійка iPhone 11 — 6 081 грн

Лінійка iPhone 12 — 8 990 грн

Лінійка iPhone 13 — 13 652 грн

Лінійка iPhone 14 — 19 546 грн

Далі розрив у ціні відчутніший:

Лінійка iPhone 15 — 26 800 грн

Лінійка iPhone 16 — 35 782 грн

Лінійка iPhone 17 — 49 559 грн

Нагадаємо, 9 вересня Apple презентувала нові iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max. Пристрої отримали 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою, новий чип A20 Pro, покращену систему охолодження, збільшену автономність і підтримку Siri AI.

Також Apple представила перший у своїй історії складаний смартфон iPhone Ultra.

В Україні старт продажів новинок заплановано на 25 вересня.