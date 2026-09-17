Українські та канадські оборонні компанії готують спільні виробничі проєкти

Українські та канадські оборонні компанії обговорюють можливості спільного виробництва, технологічної кооперації та залучення інвестицій. Україна також планує розширювати міжнародні ланцюги постачання для оборонної промисловості.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.

Перспективи співпраці обговорили під час National Defence Canada: B2B Event у Калгарі. Українську сторону на заході представляла заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Зустріч відбулася під час візиту української делегації до Канади за участі президента України Володимира Зеленського.

До переговорів також долучилися заступниця міністра національної оборони Канади Крістіана Фокс, командувач Об'єднаних сил Канади генерал-лейтенант Дарсі Молстад, генеральний директор з питань оборонно-промислової стратегії канадського Міноборони Раві С. К. Сінгх, а також представники оборонних компаній двох країн.

За даними Міноборони, українська оборонна промисловість наразі об'єднує понад 900 компаній. Наступними напрямами її розвитку в міністерстві називають масштабування виробництва, формування міжнародних ланцюгів постачання, залучення інвестицій та спільну розробку технологій.

Нагадаємо, Україна паралельно розширює міжнародну кооперацію свого оборонного сектору. У липні Україна та ЄС відкрили нові можливості для ОПК, зокрема доступ українських компаній до європейських грантів, спільних проєктів і фінансування розвитку виробничих потужностей.