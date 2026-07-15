Український оборонний сектор отримає доступ до грантів ЄС на €300 млн

Українські оборонні компанії отримають доступ до європейських програм фінансування та грантів на загальну суму €300 млн. Відповідні угоди Україна підписала з Європейським Союзом у межах програм European Defence Fund (EDF) та European Defence Industry Programme (EDIP).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

€300 млн для української оборонки

Українські виробники оборонної продукції зможуть долучитися до європейських програм фінансування для розвитку технологій, досліджень і масштабування виробництва. Відповідні домовленості були досягнуті під час Форуму оборонної промисловості Україна - ЄС за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

Україна та Європейський Союз підписали дві угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до грантів у межах European Defence Fund (EDF) для проведення досліджень і розробок, а також до фінансування в межах European Defence Industry Programme (EDIP) для розширення виробничих можливостей.

Окремий інструмент підтримки Ukraine Support Instrument передбачає €300 млн на розвиток оборонно-промислового потенціалу України. З цієї суми €260 млн планують спрямувати на нарощування виробництва, а ще €35,3 млн - на розвиток інноваційних проєктів у межах грантової програми BraveTech EU USI.

У межах програми Brave1 українські оборонні розробники зможуть отримувати гранти до €200 тисяч на проєкти з певним рівнем технологічної готовності. Фінансування може покривати до 100% витрат учасників.

Очікується, що нові можливості дозволять українським і європейським компаніям спільно створювати оборонні технології, розвивати стартапи та швидше впроваджувати інноваційні рішення для потреб сучасного поля бою.

Україна також ділитиметься з європейськими партнерами власним досвідом ведення війни та розвитку оборонних технологій. Співпраця має сприяти інтеграції української оборонної промисловості в європейську систему безпеки.

Для набуття чинності угоди мають пройти процедуру ратифікації парламентом. Після цього Україна зможе повноцінно використовувати нові інструменти підтримки для масштабування оборонних розробок і посилення виробничих спроможностей.

Нагадаємо, українська оборонна компанія Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", будує хімічний завод у Данії, де планує виготовляти компоненти для ракет. Це стане першою українською інвестицією такого типу в оборонну промисловість Європи.