Украинский оборонный сектор получит доступ к грантам ЕС на €300 млн

Украинские оборонные компании получат доступ к европейским программам финансирования и грантам на общую сумму 300 млн евро. Соответствующие соглашения Украина подписала с Европейским Союзом в рамках программ European Defence Fund (EDF) и European Defence Industry Programme (EDIP).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

€300 млн для украинской оборонки

Украинские производители оборонной продукции смогут приобщиться к европейским программам финансирования для развития технологий, исследований и масштабирования производства. Соответствующие договоренности были достигнуты во время Форума оборонной промышленности Украина – ЕС с участием еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

Украина и Европейский Союз подписали два соглашения, которые открывают украинским оборонным компаниям доступ к грантам в рамках European Defence Fund (EDF) для проведения исследований и разработок, а также к финансированию в рамках European Defence Industry Programme (EDIP) для расширения производственных возможностей.

Отдельный инструмент поддержки Ukraine Support Instrument предусматривает €300 млн. на развитие оборонно-промышленного потенциала Украины. Из этой суммы €260 млн планируют направить на наращивание производства, а еще €35,3 млн – на развитие инновационных проектов в рамках грантовой программы BraveTech EU USI.

В рамках программы Brave1 украинские оборонные разработчики смогут получать гранты до 200 тысяч евро на проекты с определенным уровнем технологической готовности. Финансирование может возмещать до 100% расходов участников.

Ожидается, что новые возможности позволят украинским и европейским компаниям совместно создавать оборонные технологии, развивать стартапы и быстрее внедрять инновационные решения для современного поля боя.

Украина также будет делиться с европейскими партнерами своим опытом ведения войны и развития оборонных технологий. Сотрудничество должно способствовать интеграции украинской оборонной промышленности в европейскую систему безопасности.

Для вступления соглашения в силу должны пройти процедуру ратификации парламентом. После этого Украина сможет полноценно использовать новые инструменты поддержки для масштабирования оборонных разработок и усиления производственных возможностей.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", строит химический завод в Дании, где планирует производить компоненты для ракет. Это станет первой украинской инвестицией такого типа в оборонную промышленность Европы.