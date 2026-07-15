Підготовка до зими, оборона і захист інфраструктури: Корецький озвучив план роботи уряду

Представники фракції “Слуга народу” провели зустріч із Сергієм Корецьким, під час якої обговорили його бачення роботи Кабінету міністрів, структуру уряду та ключові виклики для країни. Серед головних пріоритетів він назвав підтримку громадян, підготовку до опалювального сезону, зміцнення оборони та захист критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про пріоритети роботи уряду

За словами Арахамії, Корецький має значний досвід роботи у корпоративному та державному секторах, зокрема в "Укрнафті" та "Нафтогазі". Він зазначив, що під час минулого опалювального сезону газ залишався одним із небагатьох енергоресурсів, який стабільно постачався споживачам попри російські атаки на об’єкти видобутку та зберігання.

Арахамія наголосив, що такий досвід може бути особливо важливим напередодні складного опалювального сезону, до якого Україна готується в умовах війни.

Серед головних напрямів роботи уряду Корецький назвав підтримку населення, підготовку до зими, посилення Сил оборони та захист критичної інфраструктури.

Про відставку Свириденко

14 липня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

На посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури:

Найбільш ймовірним кандидатом на нового очільника уряду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького.

У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".

Delo.ua розібралося хто такий Корецький, чим він відзначився на попередніх посадах в державних підприємствах та які виклики можуть стояти перед ним на новій роботі.