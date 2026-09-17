В Полтавской области продают действующий элеватор на 10 тыс. тонн за $750 тысяч

В Полтавской области был выставлен на продажу действующий сертифицированный элеваторный комплекс мощностью до 10 тыс. тонн. Объект расположен в Руденковке, имеет собственный железнодорожный путь, сушильное и зерноочистительное оборудование, земельный участок площадью 5,87 га и продается за $750 тысяч.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Элеватор за $750 тысяч

Комплекс находится по адресу: село Руденковка, ул. Киевская, 14, Полтавская область. Расстояние до Полтавы составляет около 40 км, до Кременчуга – 89 км.

Объект расположен примерно в 10 км от автодороги М22 и в 1,1 км от трассы Т1734.

Одним из ключевых преимуществ комплекса является железнодорожная логистика. Собственный путь длиной 670 м расположен непосредственно на территории предприятия, а до грузовой станции "Новые Санжары" - около 250 м.

Элеватор может отгружать до 10 вагонов в сутки с возможностью увеличения этого показателя.

Основная специализация комплекса – прием, хранение, сушка, очистка и перевалка зерновых и масличных культур.

Общая заявленная емкость напольного хранения составляет до 10 тыс. тонн. Она распределена между двумя составами: первой площадью 2091 кв. м может вмещать до 8 тыс. тонн зерна, второй площадью 700 кв. м – до 2 тыс. тонн.

Базовый комплекс был построен и введен в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 году отремонтировали внутренний железнодорожный путь.

В 2025 году на предприятии проводились ремонтные работы и техническое обслуживание оборудования. В 2026 году произвели техническое обслуживание и поверку автомобильных весов.

Какое оборудование входит в комплекс

Элеватор оснащен шахтной зерносушилкой NEZ-9.0-ПТ-Р "Новый элеватор" и теплогенератором NET-2000-T. Оборудование работает на древесной привое или пеллетах.

Мощность сушилки составляет до 15 тонн в час или около 300–360 тонн в сутки. Предусмотрена возможность круглосуточной работы.

Для очистки зерна используется барабанный сепаратор "Олис" ЛУЧ СЗО-75 производительностью до 75 тонн в час. Также на территории есть завальная яма объемом 25 куб. м и бункеры для отходов.

Автомобильный транспорт принимают с производительностью до 450 тонн в сутки. Мощность отгрузки автомобилями заявлена на уровне до 1200 тонн в сутки.

В состав комплекса входят действующая лаборатория контроля качества зерна, автомобильные весы и спецтехника.

В частности, покупателю предлагают телескопический погрузчик MANITOU MLT845LSU, самоходный зернопогрузчик ЗЗП-100 и грузовой автомобиль ГАЗ-53. В комплекте погрузчика также стандартный ковш объемом 3 куб. м, ковш для биг-бегов, вилы и металлическая платформа.

Вместе с имущественным комплексом продаются права аренды земельного участка площадью 5,8719 га . Земля имеет промышленное предназначение, договор аренды действует до 2034 года.

В собственности находится административное здание площадью 400 кв. м, два склада, весовая, завальная яма, железнодорожный путь, а также сушильный и очистной комплексы.

Предприятие имеет два ввода электроэнергии общей мощностью 100 кВт. Также на территории есть центральное водоснабжение и газовая сеть. Около 70% территории имеет асфальтовое или гранитное покрытие.

Потенциал для расширения

Свободные площади и размер земельного участка позволяют рассматривать дальнейшее расширение комплекса. Среди возможных направлений – установка дополнительных силосов, увеличение мощностей по хранению и перевалке, строительство новых складских и производственных объектов.

Также на базе комплекса потенциально можно разместить предприятие по переработке аграрной продукции, в частности маслоэкстракционное, комбикормовое или пеллетное производство.

Условия продаж

Продается 100% имущественного комплекса , включая здания и сооружения, технологическое оборудование, железнодорожный путь, спецтехнику и права аренды земельного участка.

Стартовая цена объекта – $750 тыс. Владелец допускает возможность торга. Условия аренды могут оговариваться отдельно.

Ранее сообщалось, что предприятие "Люкс-Ойл" планирует масштабную реконструкцию маслоэкстракционного завода в Николаевской области.