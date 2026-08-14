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Масличный завод в Николаевской области планирует масштабную реконструкцию: что предусматривает проект
Предприятие "Люкс-Ойл" планирует масштабную реконструкцию маслоэкстракционного завода в Николаевской области. Проект предусматривает возведение новых цехов мощностью до 200 тонн в сутки, зерносушилок и очистных сооружений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.
Что предполагает проект
Параметры новых объектов и оборудования предусматривают:
- мощность цеха рафинации и дезодорации – 200 тонн масла в сутки;
- мощность цеха фасовки — 90 тонн в сутки;
- емкость резервуаров готовой продукции — 1,4 тыс. м³;
- мощность зерносушильного комплекса – 4,5 МВт.
Источниками энергии и техническими объектами для нового производства станут:
- парогенератор на сжиженном газе мощностью 500 кВт;
- два твердотопливных котла, работающих на шелухе подсолнечника;
- насосная станция;
- градирные;
- локальные очистные сооружения производительностью 5 м3/ч.
Мощность действующего маслоэкстракционного завода останется без изменений. Предприятие сможет перерабатывать в сутки: 1 тыс. тонн семян подсолнечника, 450 тонн рапса и 400 тонн сои. Плановый объем производства подсолнечного масла составит 450 тонн в сутки.
О "Люкс-Ойле"
Частное предприятие "Люкс-Ойл" - украинская сельскохозяйственная компания. Основными направлениями ее деятельности являются: переработка семян подсолнечника; производство растительного масла; выпуск животных жиров.
Согласно информации системы YouControl , предприятие зарегистрировано в октябре 2010 года. Уставный капитал составляет 7,6 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Вадим Коренда.
ранее сообщалось, что ООО "Кривоозерский комбикормовый завод", входящее в группу компаний "Олияторг", планирует масштабное расширение масличного производства в Николаевской области. После модернизации предприятие сможет выпускать до 350 тонн растительного масла в сутки.