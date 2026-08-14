Масличный завод в Николаевской области планирует масштабную реконструкцию: что предусматривает проект

Предприятие "Люкс-Ойл" планирует масштабную реконструкцию маслоэкстракционного завода в Николаевской области. Проект предусматривает возведение новых цехов мощностью до 200 тонн в сутки, зерносушилок и очистных сооружений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Что предполагает проект

Параметры новых объектов и оборудования предусматривают:

мощность цеха рафинации и дезодорации – 200 тонн масла в сутки;

мощность цеха фасовки — 90 тонн в сутки;

емкость резервуаров готовой продукции — 1,4 тыс. м³;

мощность зерносушильного комплекса – 4,5 МВт.

Источниками энергии и техническими объектами для нового производства станут:

парогенератор на сжиженном газе мощностью 500 кВт;

два твердотопливных котла, работающих на шелухе подсолнечника;

насосная станция;

градирные;

локальные очистные сооружения производительностью 5 м3/ч.

Мощность действующего маслоэкстракционного завода останется без изменений. Предприятие сможет перерабатывать в сутки: 1 тыс. тонн семян подсолнечника, 450 тонн рапса и 400 тонн сои. Плановый объем производства подсолнечного масла составит 450 тонн в сутки.

О "Люкс-Ойле"

Частное предприятие "Люкс-Ойл" - украинская сельскохозяйственная компания. Основными направлениями ее деятельности являются: переработка семян подсолнечника; производство растительного масла; выпуск животных жиров.

Согласно информации системы YouControl , предприятие зарегистрировано в октябре 2010 года. Уставный капитал составляет 7,6 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Вадим Коренда.

ранее сообщалось, что ООО "Кривоозерский комбикормовый завод", входящее в группу компаний "Олияторг", планирует масштабное расширение масличного производства в Николаевской области. После модернизации предприятие сможет выпускать до 350 тонн растительного масла в сутки.