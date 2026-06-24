Новые склады, резервуары и цеха: как модернизируют маслозавод в Николаевской области

ООО "Кривоозерский комбикормовый завод", входящее в группу компаний "Олияторг", планирует масштабное расширение масличного производства в Николаевской области. После модернизации предприятие сможет выпускать до 350 тонн растительного масла в сутки, а также проводить его рафинацию и дезодорацию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Масличный завод увеличит производство

Масличный завод группы "Олияторг" в Николаевской области планирует существенное расширение производственных мощностей и запуск нового этапа переработки растительного сырья. После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 350 тонн растительного масла в сутки.

Модернизацию планируется реализовать на базе ООО "Кривоозерский комбикормовый завод", работающего в поселке Кривое Озеро Первомайского района Николаевской области. В рамках проекта предусмотрено строительство цеха рафинации и дезодорации растительного масла с очистными сооружениями, состав напольного хранения сырья площадью 2,6 тыс. кв. м, а также установка трех резервуаров для хранения масла вместимостью по 1 тыс. куб. м каждый.

После завершения работ предприятие будет осуществлять полный цикл переработки семян подсолнечника и рапса, включая рафинацию и дезодорацию продукции.

Кроме основного производства, проектом предусмотрен выпуск нерафинированного и рафинированного дезодорированного подсолнечного масла, а также побочной продукции - подсолнечной шелухи и топливных пеллет.

О заводе

ООО "Кривоозерский комбикормовый завод" входит в состав группы компаний "Олияторг", специализирующейся на масложировом направлении. Совокупные мощности группы позволяют перерабатывать до 100 тыс. тонн семян подсолнечника в год.

Согласно данным YouControl, ООО "Кривоозерский комбикормовый завод" (ООО "ККЗ") было зарегистрировано 29 августа 2001 года.

Размер уставного капитала предприятия составляет 30 млн. грн. По состоянию на 24 июня 2026 года юридическое лицо находится в статусе "зарегистрировано".

Руководителем предприятия является Грицюк Роман Анатольевич, выполняющий свои полномочия с 1 июля 2021 года в соответствии с уставом компании.

Основным видом деятельности компании является производство растительных масел и животных жиров. Среди дополнительных направлений – производство кормов для животных, оптовая торговля зерном, семенами, кормами, а также пищевыми маслами и жирами.

Основателем и конечным бенефициарным собственником предприятия – Лох Евгений, который владеет 100% уставного капитала и оказывает прямое решающее влияние на деятельность компании.

Предприятие работает в сфере агропромышленного комплекса и специализируется на производстве и оптовой торговле продукцией масложирового направления.

Напомним, в Миргородском районе Полтавской области выставили на продажу крупный агропромышленный комплекс, включающий масло-прессовый завод, элеватор и собственную железнодорожную инфраструктуру.