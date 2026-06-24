Нові склади, резервуари та цехи: як модернізують олійний завод на Миколаївщині

ТОВ “Кривоозерський комбікормовий завод”, що входить до групи компаній “Оліяторг”, планує масштабне розширення олійного виробництва у Миколаївській області. Після модернізації підприємство зможе випускати до 350 тонн рослинної олії на добу, а також здійснювати її рафінацію та дезодорацію.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Олійний завод збільшить виробництво

Олійний завод групи "Оліяторг" у Миколаївській області планує суттєве розширення виробничих потужностей та запуск нового етапу переробки рослинної сировини. Після модернізації підприємство зможе переробляти до 350 тонн олії на добу.

Модернізацію планують реалізувати на базі ТОВ "Кривоозерський комбікормовий завод", що працює в селищі Криве Озеро Первомайського району Миколаївської області. У межах проєкту передбачено будівництво цеху рафінації та дезодорації рослинної олії з очисними спорудами, складу для підлогового зберігання сировини площею 2,6 тис. кв. м, а також встановлення трьох резервуарів для зберігання олії місткістю по 1 тис. куб. м кожен.

Після завершення робіт підприємство здійснюватиме повний цикл переробки насіння соняшнику та ріпаку, включно з рафінацією та дезодорацією продукції.

Окрім основного виробництва, проєктом передбачено випуск нерафінованої та рафінованої дезодорованої соняшникової олії, а також побічної продукції - соняшникового лушпиння і паливних пелет.

Про завод

ТОВ "Кривоозерський комбікормовий завод" входить до складу групи компаній "Оліяторг", яка спеціалізується на олійно-жировому напрямі. Сукупні потужності групи дозволяють переробляти до 100 тис. тонн насіння соняшнику на рік.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Кривоозерський комбікормовий завод" (ТОВ "ККЗ") було зареєстровано 29 серпня 2001 року.

Розмір статутного капіталу підприємства становить 30 млн грн. Станом на 24 червня 2026 року юридична особа перебуває у статусі "зареєстровано".

Керівником підприємства є Грицюк Роман Анатолійович, який виконує свої повноваження з 1 липня 2021 року відповідно до статуту компанії.

Основним видом діяльності компанії є виробництво олії та тваринних жирів. Серед додаткових напрямів - виробництво кормів для тварин, оптова торгівля зерном, насінням, кормами, а також харчовими оліями та жирами.

Засновником і кінцевим бенефіціарним власником підприємства - Лох Євген, який володіє 100% статутного капіталу та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність компанії.

Підприємство працює у сфері агропромислового комплексу та спеціалізується на виробництві й оптовій торгівлі продукцією олійно-жирового напрямку.

Нагадаємо, у Миргородському районі Полтавської області виставили на продаж великий агропромисловий комплекс, що включає олійно-пресовий завод, елеватор та власну залізничну інфраструктуру.