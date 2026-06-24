Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,03

EUR

51,10

--0,31

Готівковий курс:

USD

44,95

44,83

EUR

51,70

51,40

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові склади, резервуари та цехи: як модернізують олійний завод на Миколаївщині

соняшникова олія
Ціни на соняшникову олію пішли вгору. / Freepik

ТОВ “Кривоозерський комбікормовий завод”, що входить до групи компаній “Оліяторг”, планує масштабне розширення олійного виробництва у Миколаївській області. Після модернізації підприємство зможе випускати до 350 тонн рослинної олії на добу, а також здійснювати її рафінацію та дезодорацію.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Олійний завод збільшить виробництво

Олійний завод групи "Оліяторг" у Миколаївській області планує суттєве розширення виробничих потужностей та запуск нового етапу переробки рослинної сировини. Після модернізації підприємство зможе переробляти до 350 тонн олії на добу.

Модернізацію планують реалізувати на базі ТОВ "Кривоозерський комбікормовий завод", що працює в селищі Криве Озеро Первомайського району Миколаївської області. У межах проєкту передбачено будівництво цеху рафінації та дезодорації рослинної олії з очисними спорудами, складу для підлогового зберігання сировини площею 2,6 тис. кв. м, а також встановлення трьох резервуарів для зберігання олії місткістю по 1 тис. куб. м кожен.

Після завершення робіт підприємство здійснюватиме повний цикл переробки насіння соняшнику та ріпаку, включно з рафінацією та дезодорацією продукції.

Окрім основного виробництва, проєктом передбачено випуск нерафінованої та рафінованої дезодорованої соняшникової олії, а також побічної продукції - соняшникового лушпиння і паливних пелет.

Про завод

ТОВ "Кривоозерський комбікормовий завод" входить до складу групи компаній "Оліяторг", яка спеціалізується на олійно-жировому напрямі. Сукупні потужності групи дозволяють переробляти до 100 тис. тонн насіння соняшнику на рік.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Кривоозерський комбікормовий завод" (ТОВ "ККЗ") було зареєстровано 29 серпня 2001 року.

Розмір статутного капіталу підприємства становить 30 млн грн. Станом на 24 червня 2026 року юридична особа перебуває у статусі "зареєстровано".

Керівником підприємства є Грицюк Роман Анатолійович, який виконує свої повноваження з 1 липня 2021 року відповідно до статуту компанії.

Основним видом діяльності компанії є виробництво олії та тваринних жирів. Серед додаткових напрямів - виробництво кормів для тварин, оптова торгівля зерном, насінням, кормами, а також харчовими оліями та жирами.

Засновником і кінцевим бенефіціарним власником підприємства - Лох Євген, який володіє 100% статутного капіталу та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність компанії.

Підприємство працює у сфері агропромислового комплексу та спеціалізується на виробництві й оптовій торгівлі продукцією олійно-жирового напрямку.

Нагадаємо, у Миргородському районі Полтавської області виставили на продаж великий агропромисловий комплекс, що включає олійно-пресовий завод, елеватор та власну залізничну інфраструктуру.

Автор:
Ольга Опенько