Ціна не розголошується: під Полтавою продають олійний завод, який потребує понад $2 млн

У Миргородському районі Полтавської області виставили на продаж великий агропромисловий комплекс, що включає олійно-пресовий завод, елеватор та власну залізничну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Комплекс має високий рівень логістичної та енергетичної автономності. Енергозабезпечення об'єкта становить 1,5 МВт.

Земельна ділянка під підприємством перебуває в оренді на 20 років. До заводу підведено три під'їзні шляхи, дві автомобільні вагові на 80 тонн та власну залізничну гілку.

Технічні характеристики та потужності комплексу

Промисловий об'єкт оснащений сучасним обладнанням від провідного виробника "ТАН"» та включає:

Елеваторний комплекс: потужності для одночасного зберігання 12 тис. тонн зерна у металевих силосах. Елеватор обладнаний чотирма завальними ямами та трьома зерносушарками продуктивністю по 50 тонн/годину кожна;

потужності для одночасного зберігання 12 тис. тонн зерна у металевих силосах. Елеватор обладнаний чотирма завальними ямами та трьома зерносушарками продуктивністю по 50 тонн/годину кожна; Виробничий цех: шість пресів, три жаровні, поточні ваги на тензодатчиках та італійська котельня для маслопресу та екстракції;

шість пресів, три жаровні, поточні ваги на тензодатчиках та італійська котельня для маслопресу та екстракції; Складську логістику: резервуари для вертикального зберігання 1 тис. тонн готової олії.

Максимальна проєктна потужність екстракційного виробництва заводу становить 300 тонн на добу. Проте для повноцінного запуску цеху екстракції майбутньому власнику знадобляться додаткові фінансові вкладення у розмірі $2,2 млн.

Інвестиційний потенціал угоди

Головною комерційною перевагою підприємства є його унікальне географічне розташування та низька конкуренція в регіоні: у радіусі 180 кілометрів від об'єкта відсутні інші олійноекстракційні заводи, що забезпечує монопольне становище на локальному ринку заготівлі сировини.

Поточна вартість агрокомплексу не розголошується. Організатори торгів розраховують закрити угоду з продажу об'єкта протягом найближчих трьох місяців.

Нагадаємо, у Полтаві виставили на продаж діюче підприємство з виробництва металоконструкцій та полімерних опор вартістю $960 000. Підприємство має законтрактований дохід, власні торгові марки та два цехи, а прогнозований строк окупності інвестицій становить менше 2 років.