Украинское масло держится на рынке, на фоне удешевления российского и несмотря на давление Аргентины

Цены на подсолнечник в Украине по достижении рекордных уровней начали снижаться на фоне ослабления спроса со стороны переработчиков и усиления конкуренции на мировом рынке. Дополнительное давление создает активный экспорт из Аргентины и удешевление российского масла.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Grain Trade.

В конце недели цены спроса достигали рекордных 33 тыс. грн/т (для масличности 50%), однако уже с начала новой недели снизились на 300–500 грн/т – до 31 800–32 500 грн/т (или 635–650 долл./т без НДС с доставкой на завод).

Давление на цены вызвано несколькими факторами. В частности, снижение маржи переработки заставило часть заводов сократить закупки, что снизило спрос на сырье.

В то же время, на мировом рынке усиливается конкуренция. В частности, рост предложения подсолнечного масла из Аргентины привел к снижению цен в Индии – одному из ключевых импортеров. За неделю цены на масло с поставкой в Мумбаи снизились еще на 10 долл./т – до 1410–1415 долл./т.

Это также отразилось на российском рынке: цены на российское подсолнечное масло снизились до 1315–1320 долл./т FOB. В то же время, украинское масло демонстрирует относительную устойчивость — цены спроса даже выросли до 1320–1325 долл./т из-за ограниченного предложения.

Дополнительным фактором стала атака на инфраструктуру: недавно был поврежден один из припортовых маслоэкстракционных заводов, а также резервуары для хранения масла в Черноморске. Это ограничивает возможности экспорта и поддерживает цены.

В то же время уже в мае конкуренция может усилиться. Россия снижает экспортную пошлину на подсолнечное масло в 3,5 раза, что позволит ее экспортерам снизить цены и активнее выходить на внешние рынки.

По данным Госстата, в 2025 году Украина произвела 10,24 млн т подсолнечника — на 7% меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 апреля 2026 г. запасы также сократились на 10% — до 2,6 млн т.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цен будет в значительной степени зависеть от глобального рынка масел, в том числе цен на нефть, которые растут на фоне геополитического напряжения.

Напомним, что в Украине ожидается рост производства масличных культур . По прогнозам аналитиков, урожай подсолнечника в 2026 году может возрасти до около 13,7 млн. тонн, что существенно превышает показатели предыдущего сезона.