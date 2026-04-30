Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинское масло держится на рынке, на фоне удешевления российского и несмотря на давление Аргентины

Подсолнечники
В Украине снизились цены на подсолнечник после достижения рекордных уровней / Depositphotos

Цены на подсолнечник в Украине по достижении рекордных уровней начали снижаться на фоне ослабления спроса со стороны переработчиков и усиления конкуренции на мировом рынке. Дополнительное давление создает активный экспорт из Аргентины и удешевление российского масла.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Grain Trade.

В конце недели цены спроса достигали рекордных 33 тыс. грн/т (для масличности 50%), однако уже с начала новой недели снизились на 300–500 грн/т – до 31 800–32 500 грн/т (или 635–650 долл./т без НДС с доставкой на завод).

Давление на цены вызвано несколькими факторами. В частности, снижение маржи переработки заставило часть заводов сократить закупки, что снизило спрос на сырье.

В то же время, на мировом рынке усиливается конкуренция. В частности, рост предложения подсолнечного масла из Аргентины привел к снижению цен в Индии – одному из ключевых импортеров. За неделю цены на масло с поставкой в Мумбаи снизились еще на 10 долл./т – до 1410–1415 долл./т.

Это также отразилось на российском рынке: цены на российское подсолнечное масло снизились до 1315–1320 долл./т FOB. В то же время, украинское масло демонстрирует относительную устойчивость — цены спроса даже выросли до 1320–1325 долл./т из-за ограниченного предложения.

Дополнительным фактором стала атака на инфраструктуру: недавно был поврежден один из припортовых маслоэкстракционных заводов, а также резервуары для хранения масла в Черноморске. Это ограничивает возможности экспорта и поддерживает цены.

В то же время уже в мае конкуренция может усилиться. Россия снижает экспортную пошлину на подсолнечное масло в 3,5 раза, что позволит ее экспортерам снизить цены и активнее выходить на внешние рынки.

По данным Госстата, в 2025 году Украина произвела 10,24 млн т подсолнечника — на 7% меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 апреля 2026 г. запасы также сократились на 10% — до 2,6 млн т.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цен будет в значительной степени зависеть от глобального рынка масел, в том числе цен на нефть, которые растут на фоне геополитического напряжения.

Напомним, что в Украине ожидается рост производства масличных культур . По прогнозам аналитиков, урожай подсолнечника в 2026 году может возрасти до около 13,7 млн. тонн, что существенно превышает показатели предыдущего сезона.

Автор:
Лариса Крупко