Украина увеличит урожай рапса и подсолнечника: что происходит на рынке масличных

Подсолнечник
Производство подсолнечника может увеличиться в Украине более чем на 50% / Pixabay

В Украине ожидается рост урожая ключевых масличных культур — прежде всего рапса и подсолнечника. По прогнозам аналитиков, производство рапса может увеличиться примерно на 9%, до 3,6 млн. тонн против 3,3 млн. тонн в предыдущем сезоне, а подсолнечника на ориентировочно 52% — до 13,7 млн. тонн против около 9 млн. тонн. В то же время, окончательные результаты сезона будут оставаться зависимыми от погодных условий.

Как пишет Delo.ua , об этом рассказал аналитик зернового и масличного рынка УкрАгроКонсалт Максим Харченко во время международной аграрной конференции BLACK SEA GRAIN. KYIV .

Прогноз урожая масличных культур

Ожидается увеличение производства по всем масляным культурам в Украине, отметил Харченко.  

По подсолнечнику урожай может возрасти до 13,7 млн тонн, благодаря лучшей урожайности и большим площадям. Под соей он незначительно вырастет из-за того, что понижение площадей будет компенсировано лучшей урожайностью, прогнозирует аналитик.

"По рапсу в этом сезоне были некоторые нюансы по посевной, но в целом мы также видим, что урожай рапса вырастет до 3,6 млн тонн", - сказал Харченко.

Некоторые прогнозы по урожаю в основном зависят больше погодных условий. Если погода весной будет очень плохой, то в УкрАгроКонсалте будут вынуждены пересмотреть свои оценки.

Общий урожай зерновых в Черноморско- Дунайском. регионе

Урожай в Черноморско- Дунайском регионе останется на стабильном уровне, несмотря на некоторое сокращение площадей, отметил аналитик УкрАгроКонсалт.

Однако все зависит от погоды, потому что кукуруза в центральной и южной Европе очень сильно пострадала в прошлом и позапрошлом сезоне, отметил Харченко.  

"Это не новый тренд, а уже подтверждение новой реальности. Поэтому производители в Европе переходят от кукурузы к выращиванию других культур. В то же время основными market makers в регионе остаются Украина и Россия, которые имеют стабильные посевные площади и будут демонстрировать хороший урожай в этом сезоне", — заявил аналитик.

Что касается масличных культур, то, по его словам, ожидается лучший урожай в новом сезоне благодаря повышенной урожайности. В результате прогнозируется рекордный объем производства в Черноморском и Дунайском регионах, если оценки оправдаются и погодные условия не будут неблагоприятными.

Фото 2 — Украина увеличит урожай рапса и подсолнечника: что происходит на рынке масличных
Максим Харченко/Фото: Delo.ua

Переходные запасы зерна в Украине могут вырасти до 13 млн. тонн: риски для рынка

В сегменте зерновых ожидается либо уменьшение производства, либо его сохранность на уровне этого года, отметил Харченко.

В то же время ключевым фактором сезона станут значительные переходные запасы, которые накопились из-за неполностью реализуемого экспортного потенциала.

"Переходные запасы возрастут с около 4 млн. тонн до почти 13 млн. тонн зерна. В основном это кукуруза и пшеница, однако также выше, чем ожидалось, запасы будут иметь ячмень и даже горох", - прогнозирует аналитик.

Есть несколько сценариев, при которых такая ситуация может реализоваться, отметил Харченко.

Это один из реалистических сценариев по запасам: ситуация может быть как хуже, так и лучше — в зависимости от темпов экспорта в ближайшие месяцы. При определенных условиях эти высокие переходные запасы могут быть реализованы по более выгодным ценам, что теоретически может сыграть в пользу украинских производителей.

Это возможно, если ситуация вокруг Ормузского пролива и на Ближнем Востоке будет оставаться напряженной, а также при погодных рисках или проблемах с урожайностью в мире. В таком случае возможен новый виток роста цен на зерновые, а значит улучшение условий для реализации переходных запасов в следующем сезоне, заявил Харченко.

Впрочем, для этого должен сложиться ряд факторов на рынке.

Стоит отметить, что, например, в США озимый урожай пшеницы существенно пострадал, поэтому такой сценарий выглядит все более реалистичным, добавил эксперт.

Украина в 2025 году собрала 57,6 млн. тонн зерновых и 17,3 млн. тонн масличных культур. Так, урожай подсолнечника составил 9 млн. тонн, а рапса около 3,3 млн. тонн.

Автор:
Анна Мурашко